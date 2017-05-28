У Портленді злочинець вбив двох чоловіків, які заступилися в електричці за мусульманок

Два пасажири приміської електрички у Портланді, штату Орегон, загинули, третій отримав серйозні ножові поранення після того, як вони намагалися зупинити чоловіка, що вигукував образи на адресу двох пасажирок – мусульманок.

Невдовзі поліція затримала нападника – 35-ти річного місцевого жителя. Екстремістська ідеологія вважається головним мотивом цього злочину. Мер міста поклав часткову вину на політиків.

"Ми зробимо все, що у наших силах, аби упевнитись що люди усіх рас та релігій у безпеці у нашому місті. У світі так багато ненависті та насильства. Наш теперішній політичний клімат дає забагато простору для тих, хто поширює нетерпимість та расизм. Насильницька риторика може вести до злочинних дій. Усі обрані лідери в Америці повинні працювати над тим, щоб змінити наш політичний діалог", - заявив мер Портланда Тед Віллер.

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