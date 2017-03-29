Резолюція американських сенаторів на підтримку України

У зв’язку з цим, що цього місця минула третя річниця російської агресії проти України, американські сенатори зі штату Огайо – республіканець Роб Портман і демократ Шеррод Браун запропонували резолюцію від імені української громади з осудом дій Росії із закликом до втримання санкцій проти країни-агресора.

«Сполучені Штати мусять підтримувати Україну перед лицем російської агресії», – заявив співголова сенатського кокусу на підтримку України і член комітету з іноземних відносин. – Роковини нелегальної анексії Криму Росією є приводом для підкреслення тривалих викликів, перед якими опинилася Україна…Сполучені Штати та їх союзники мусять відновити свою політичну, економічну та військову підтримку України і щонайменше продовжувати санкції проти Росії доти, доки вона не змінить своєї політики».

У тексті резолюції говориться, що військова окупація і анексія Криму є неспровокованою агресією і порушеннм міжнародних норм та загрозою міжнародній стабільності. Росія надіслала на півострів солдатів без ознак, а пізніше провела «референдум», після чого незаконно анексувала півострів. Росія веде політику переслідувань в Криму щодо татарського і українського населення.

Це не перший випадок російської агресії в регіоні, підкреслюється в резолюції. Раніше була агресія проти Грузії і втручання в Придністров’я.

Вказується на те, що в Будапештському меморандумі США, Росія і Великобританія висловили підтримку територіальній цілісності України, яку Росія порушила.

Росія несе відповідальність за збиття літака Малазійських авіаліній над контрольованою сепаратистами, яких підтримує Росія, в результаті якого зангинуло близько 300 пасажирів і членів екіпажу.

На непідконтрольній київському уряду території Донбасу Росія перешкоджає прації місії ОБСЄ.

Американські законодавці посилаються на слова глави Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі, яка сказала: «Крим є частиню України. Пов’язані з Кримом наші санкції залишаться до часу, коли Росія поверне півострів Україні».

Беручи до уваги ці та інші порушення з боку Росії, американські законодавці осуджують російський уряд за неспровоковану військову окупацію української території, підтриммують санкції, закликають Росію припинити підтримку сепаратистів і відвести свої сили зі Східної України і Криму; стверджують, що уряд США ніколи не може визнати незаконної анексії Криму і закликають президента США надати Україні відповідну економічну, військову та гуманітарну допомогу.

Співспонсорами резолюції є Джон Маккейн, Даян Файнстайн, Ричар Дурбін, Джон Корнин, Боб Кейсі, Еймі Клобучар, Джін Шагін, Крис Кунс, Пет Тумі, Марко Рубіо, Ричард Блументал і Корі Ґарднер.

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