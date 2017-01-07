Трамп звільняє призначених Обамою послів США

За повідомленнями, ця вимога виключає будь-які винятки.

Перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа видала наказ, згідно з яким посли, які вважаються політичними призначенцями чинного президента Барака Обами, повинні залишити свої посади до інавгурації.

Про це посол США в Новій Зеландії Марк Ґілберт написав в Твіттер-повідомленні агентству Рейтер.

Наказ, який є «без винятків», був розісланий в телеграмі Державного департаменту США 23 грудня, - зазначив Ґілберт.

Він підтвердив звіт в щоденникові The New York Times з посиланням на дипломатичні джерела, що попередні американські адміністрації традиційно давали деяким таким призначенцям, особливо тим, у кого є діти шкільного віку, декілька тижнів або місяців, щоб завершити свої справи.

Це загальна, типова практика... ось так це працює

Офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що відставка всіх послів до інавгурації 20 січня - це є «загальна» процедура.

«Всі політичні призначенці адміністрації Обами були проінструктовані подати у відставку до 7 грудня, і відставка повинна вступити в силу 20 січня», заявив Кірбі журналістам. «Це загальна, типова практика... ось так це працює».

Кірбі зазначив, що цей наказ не стосується послів США – кар’єрних дипломатів.

Проте він визнав, що в минулому були зроблені винятки для невеликого числа політичних призначенців, щоб вони могли залишитися на короткий час з особистих причин. «Але це є повністю прерогативою нової адміністрації», додав він.

Цей наказ може залишити Сполучені Штати без підтверджених Сенатом посланців в таких важливих країнах, як Німеччина, Канада та Великобританія на декілька місяців, повідомляє The New York Times.

Високопоставлений чиновник з перехідної команди Трампа повідомив газеті, що в цій дії не було жодної неприязні, і що це просте питання забезпечення того, щоб зарубіжні посланці Обами залишили уряд згідно з графіком, так само, як і тисячі працівників Білого дому та федеральних агентств.

Трамп, як він готується вступити на посаду 20 січня, зайняв жорстку позицію проти того, щоб політичні призначенці Обами залишились на своїх місцях, з метою зруйнувати багато досягнень у зовнішній та внутрішній політиці свого попередника, повідомляє газета.

Дивіться також: Мішель Обама надихнула молодь у своїй заключній у статусі першої леді промові