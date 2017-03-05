До третьої річниці розстрілів на Майдані, в українскому посольстві у Вашингтоні відбувся благодійний концерт у пам'ять Небесної сотні. Такі заходи у співпраці з неприбутковою організацією United Help Ukraine проводять уже третій рік.​

Невелика зала українського посольства у Вашингтоні заповнена майже вщерть. Потужні акорди бринять у повітрі. Слухачі тамують подих, дехто заплющує очі.

Це – черговий захід культурної дипломатії, яку провадить українська громада в американській столиці. Благодійний концерт – чергова нагода не лише зібрати кошти на допомогу Україні, а й розповісти про країну якомога ширшій аудиторії.

"Зокрема, сьогодні, дуже змішана аудиторія. Є ті, хто знає Україну вже не один рік, є ті, хто є нащадками українців, американцями українського походження. Але більшість сьогодні у посольство прийшли американців, сім'ями, я бачив декого перший раз взагалі. Тому це може бути знайомством з Україною", каже посол України у США Валерій Чалий.

Цього року кошти від квитків спрямують на допомогу двом пораненим українським бійцям.

"Одного звуть Кирило, другого – Анатолій. Для Анатолія ми збирали кошти ще раніше, але ми хочемо допомогти йому купити машину. А для Кирила, він повинен приїхати сюди, у Вашингтон, на лікування у "Волтер Рід". Але йому також потрібні гроші, щоб жити в готелі, який знаходиться на території госпіталю", розповідає активістка United Help Ukraine Тетяна Алдаве.

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Від минулорічних концертів цей вечір відрізнявся, передусім, репертуаром. Музиканти кажуть: хотіли познайомити публіку із класичними творами українських композиторів: Сергія Борткевича, Анатолія Кос-Анато́льского та Мирослава Скорика. Американський піаніст Ендрю Краус каже: світ має знати більше про них та їхні чудові твори. Але з Україною його повязує не лише любов до гарної музики.

"Мій дідусь приїхав із Києва. Це те, що передається поколіннями. Я уже друге покоління, народжене в Америці. Але я виростав, слухаючи, таку музику, тож це, можна сказати, моє музичне ДНК", - каже піаніст Ендрю Краус, - "музика – дуже потужний інструмент, він оминає нашу мову й такі фільтри, як наше его, і просто досягає серця. Можна обирати, що робити з музикою. І мій вибір – робити все, щоб підбадьорювати людей".

Концерт присвячено памяті Небесній сотні, тому програму починали драматичні, проникливі, емоційно напружені твори. А от закінчили на світлій ноті.

"На завершення ми взяли веселе, тому що ми повинні вірити у майбутнє і не сумувати, не дивитися назад, а, власне, ті люди, які поклали своє життя, за краще майбутнє, і ми мусимо вірити, і кожен з нас мусить робити щось, щоб це майбутнє було добре. І будучи далеко від рідної землі ми стараємось робити це нашою музикою, культурою і якось наближувати слухачів до нас", каже Соломія Горохівська з гурту «Гердан».

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