Президент Мексики скасував зустріч із Трампом після його вимоги заплатити за прикордонну стіну

Президент Мексики Пенья Ньєто заявив у четвер, що передумав зустрічатися з Дональдом Трампом наступного тижня після того, як президент США заявив у Твіттері, що готовий скасувати зустріч, якщо Мексика не бажаэ заплатити за пропоновану Трампом прикордонну стіну.

«Сьогодні вранці ми повідомили Білому дому, що я не буду присутнім на робочій зустрічі, запланованій на наступний вівторок з президентом США», - повідомив Пенья Ньєто у Твіттері, звертаючись до Трампа.

Нагадаємо, напередодні в середу президент Дональд Трамп підписав директиви, спрямовані на побудову стіни вздовж кордону США з Мексикою і жорстке врегулювання системи безпеки в американських містах, у яких проживає велика кількість іммігрантів.

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