Порошенко в Лондоні: перший за 8 років президентський візит з Києва

Дводенне перебування президента Петра Порошенка у Великій Британії 18-19 квітня мало б бути одним з непомітних для більшості британців робочих візитів закордонних посадовців до Лондона.

Той факт, що візиту колишнього президента Віктора Януковича до Лондона так ніколи і не було, розповідає окрему історію

Але для України та Британії це важливий крок у відносинах з паузою, яка тривала близько 8 років.

Останнім українським президентом в гостях у Лондоні у січні 2009 року був Віктор Ющенко. У Британії не бажали подавати руки сумнозвісному наступнику Ющенка і попереднику Порошенка.

“Той факт, що візиту колишнього президента Віктора Януковича до Лондона так ніколи і не було, розповідає окрему історію. Я знаю, що його уряд намагався влаштувати такий візит, але британський на це не відповідав взаємністю”, - сказав в інтерв’ю британський дипломат Роберт Брінклі, який працював послом у Києві 2002-06 р.

Співрозмовник “Голосу Америки” висловив думку, що головними темами у теперішніх розмовах сторін у Лондоні буде російська агресія щодо України, а також подолання української корупції.

Обидві проблеми мають близький стосунок до Великої Британії.

Британські уряди не можуть знайти спільної мови з Москвою від часу жорстокого убивства росіянина Олександра Литвиненка у Лондоні 2006 року.

Москва відмовилася від британського прохання видати підозрюваних в отруєнні Литвиненка, а в Лондоні недвозначно заявили, що застосування радіо-активного полонію вказує на можливу причетність державних структур. Володимир Путін засвідчив, що йому не чужі багато методів роботи радянського КГБ.

Українська корупція також має стосунок до Лондона, бо хабарники - посадовці та пов’язані з владою підприємці з різних країн використовують британську фінансову систему для відмивання вкрадених коштів та люблять вкладати гроші у нерухомість в британській столиці.

За даними Світового банку, у розвиткових країнах посадовці розграбовують від $20 до $40 мільярдів щороку і більшість тих грошей перекочовують з бідних країн у багаті.

Британський журналіст Олівер Баллоу, в своїй останній статті в Guardian, детально показує на прикладі України, як поєднання або навмисних дій, або бездіяльності українських державних органів та британських установ дозволяє підозрюваним у корупції особам зберегти гроші сумнівного походження.

Буллоу доходить висновку, що обіцянки Терези Мей ще з часів, коли вона була міністром внутрішніх справ Британії про допомогу у репатріації заплямованих корупцією коштів, не спрацьовують.

У квітні 2014 року міністр Тереза Мей обіцяла “забезпечити українському уряду практичне лідерство і сприяння у його намаганнях виявляти і повертати кошти, награбовані режимом Януковича”.

Пані Мей від цієї обіцянки не відмовлялася, отже роботи - непочатий край.

Роберт Брінклі сказав «Голосу Америки», що “британський уряд дуже прагне очистити цю сферу і покращити репутацію Лондона”.

Він вказує, що “нещодавно у Лондоні зробили новий крок до прозорості із запровадженням реєстру осіб - власників майна, і британський парламент нещодавно схвалив британську версію “Акту Магнітського”, щоб особи, винні в утисках прав людини, не могли зберігати вкрадені гроші в Лондоні”.

“Отже, - вважає Роберт Брінклі, - британський уряд намагається працювати з цією проблемою”.

Дивіться також: У Лондоні найбільша українська церква ледве справляється з кількістю парафіян. Відео