Програма оздоровлення вчителів у США: як це працює на прикладі однієї школи

Бути вчителем – робота складна, нервова і виснажлива. А до того ж, викладачі, піклуючись про дітлахів, дуже часто забувають про власне самопочуття і здоров’я. В Балтиморському управлінні освіти до проблеми підійшли комплексно, започаткувавши програму оздоровлення вчителів.

У нас є програма схуднення і вчительська програма здоров’я

"У нас є програма схуднення і вчительська програма здоров’я, я теж це організовую. Ми розпочали торік. І вже скинули на 18 людей 136 кіло", - розповідає організаторка вчительскої групи здоров'я Джейн Данаг’ю​. Для неї це більше, ніж робота. Навіть упродовж обідньої перерви вона обмінюється із колегами порадами, як корисно харчуватися і залишатися у гарній фізичній формі.

Здорове харчування – лише одна складова програми оздоровлення, яку започаткувала Джейн. Вправи – інша.

"Сьогодні у нас в програмі – бодіфлоу – це така суміш йоги і пілатесу. У мене був довгий день, але це важливо, тож я й прийшла", - каже Джейн.

Важливо вчитися, як боротися із стресом

Речниця програми оздоровлення працівників державних шкіл округу Балтимор Дженні Вард каже: багато організацій створюють схожі програми для своїх співробітників.

Але для вчителів це – особливо важливо.

"Їм набагато важче запланувати якісь спортивні заняття впродовж свого дня, тому ми пропонуємо тренування після роботи. Щойно школярі залишають класні кімнати, вони можуть перевдягнутися у спортивне і бігти на тренування із колегами," - розповідає речниця програми оздоровлення працівників державних шкіл округу Балтимор Дженні Вард​.

Директорка школи Венді Каннінгем каже: півтора роки тому, коли Джейн Данаг’ю лише започаткувала програму, не багато вчителів приєдналися одразу. Але з кожним місяцем група здоров’я зростає.

"Вчителям подобається займатися разом, підтримувати одне одного, намагатися разом звикати до корисних звичок. Також надзвичайно важливо вчитися, як боротися із стресом. Це допомагає їм бути більш продуктивними, позитивними у класах, і бути більш терплячими до дітей", - розповідає директорка школи Венді Каннінгем​.

"Це страшенно важливо для зменшення стресу, а також для підвищення самооцінки", - каже організаторка вчительскої групи здоров'я Джейн Данаг’ю​.

"Вся справа у людях. Вони – чудова група підтримки. Вони допомагають тобі, яким складним не був би день. Вони мотивують продовжувати. Я не з тих, хто любить вправи. Але з ними – все це справді весело. Через це я повертаюся знову і знову", - ділиться вчителька третього класу Ешлі Шухард.

Вчителі із «групи здоров’я» переконують: програма надзвичайно приємна і корисна. Тому сподіваються, що незабаром схожі проекти з’являться у кожній школі Балтимора.

Дивіться також: Яким чином американські вчені повертають до життя паралізованих