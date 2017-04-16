Трампа хоче припинити фінансування програми порятунку найбільшої затоки США

Адміністрація Трампа пропонує припинити фінансування програми порятунку найбільшої затоки США – Чесапік. Завдяки цьому проекту, що діє вже 34 роки, затока була врятована від катастрофи і відродилась, як постачальник унікальних морепродуктів. Люди, задіяні у цій індустрії, серйозно занепокоєні планами президента.

Щойно після сходу сонця рибалки вирушають піднімати перші устричні садки. Ієн Рід виводить свій човен через гирло річки Раппаганок, яка впадає у затоку Чесапік. Цим разом вони піднімають з дна затоки дев’ять садок, наповнених устрицями. Улову достатньо аби задовольнити замовлення ресторанів у різних куточках США.

Устриця – молюск, який пропускаючи через себе воду, харчується наявними в ній мікроорганізмами.

Десятиліття неконтрольованого вилову, хвороби, та забруднення Чесапікської затоки призвели до майже повного зникнення місцевих устриць. Однак, завдяки програмі відродження затоки, частково профінансованій та координованій агентством захисту навколишнього середовища, популяція молюсків поновлюється.

Тож Іан та інші рибалки занепокоєні планами президента ліквідувати програму очищення затоки.

"Необхідно продовжити фінансування. Адже інакше, з’явиться багато сміття і бруду. Це буде жахливо. Підозрюю, незабаром ми побачимо, як воно усе буде", - каже рибалка Ієн Рід.

Виконуючи свої передвиборчі обіцянки, Дональд Трамп скасував попередні укази і закони, покликані захистити довкілля.

"Через вимоги агентства захисту довкілля сотні тисяч людей втратили роботу", - заявив президент Трамп.

На погляд адміністрації Трампа, програми на зразок порятунку Чесапікської затоки повинні фінансуватися з місцевих бюджетів. У Білому Домі вважають, що Вашингтон не повинен платити за регіональні проекти. Захисники ж природи пов’язують чисте довкілля з успішною економікою.

"За нашими приблизними підрахунками, чиста вода у затоці означає додаткове надходження в економіку регіону 22 мільярдів доларів. Ми не сумніваємося, що існує прямий зв'язок між чистою водою та робочими місцями", - каже віце-президент Фундації Чесапікської затоки Кім Кобл​.

Лише у цій компанії вилову устриць працює понад 30 людей. Штат Вірджинія - один з шести, які оточують Чесапікську затоку, у позаминулому році продав устриць на 16 мільйонів доларів. Місцеві рибалки занепокоєні, що без нагляду агентства захисту довкілля, ситуація в якій устриці майже зникли із затоки, може повторитися.

"Потрібно мати групу людей, яка працюватиме над необхідними змінами і правилами", - каже менеджер компанії вилову устриць Патрик Олівер.

Сімнадцять членів Конгресу США надіслали президентові листа із закликом не скорочувати програму відродження Чесапікської затоки. Рибалки та любителі устриць плекають надію, що президент передумає.

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