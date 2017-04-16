З приходом до влади президент Дональд Трамп взявся активно виконувати свої передвиборні обіцянки, і зокрема, намагається посилити боротьбу з нелегальною імміграцією. Щоправда, деякі його укази викликали спротив суспільства і застрягли у судах. Однак, у жодному з них Трамп не торкався програми, яка захищає від депортації дітей нелегалів, які потрапили до США не зі своєї волі. Під час виборчої кампанії Трамп обіцяв скасувати програму відому, як «мрійники», але поки що зволікає. Тож прихильники жорсткої імміграційної політики незадоволені президентом та погрожують відкликати свою підтримку.

Невеличкий протест перед будинком місцевої в’язниці відбувся на підтримку ув’язненого тут Вісенте Нойоли. Батька сімох дітей арештували за керування автомашиною без водійських прав. Вісенте нелегальний іммігрант, який прибув до США з Мексики. Тепер цьому батькові-одинаку загрожує депортація.

«Мій наймолодший брат час від часу запитує: Де тато? Коли він прийде додому? Я відповідаю: «що скоро і роблю вигляд, що все буде добре»», - каже донька ув’язненого​ Аліша.

Учасники протесту розуміють, шанси, що суд відпустить нелегала - мізерні. «Ми прийшли продемонструвати моральну підтримку», - каже організатор мітингу Едіт Ґалван.

«Ми вимагаємо, щоби Імміграційна служба скасувала ордер на арешт Вісенте і щоб його відпустили додому, до родини», - каже Едіт Ґалван. Едіт знає з особистого досвіду, що таке бути нелегалом у США Вона народилася у Мексиці. У Північну Кароліну батьки-нелегали привезли її у шести-річному віці. Десь у класі третьому мати призналася: що живуть вони в Америці без документів.

Лише завдяки програмі, що забороняє депортувати дітей нелегалів, Едіт відчула себе захищеною і… американкою.

Нелегальний статус не дозволяє Едіт отримати урядовий грант на освіту, тож молода жінка подалася у приватний коледж, який запропонував їй невелику стипендію. Решту платить її батько. Дівчина працює 35 годин на тиждень, щоби оплачувати житло, їжу та підручники.

Едіт каже, що життя підштовхнуло її вивчати соціальні науки в коледжі.

«У мене тяга до соціальної справедливості, бажання сприяти змінам і допомагати усім людям. Тому я вивчаю соціальні науки», - каже Едіт.

З усіх штатів Північна Кароліна налічує найбільше дітей нелегалів як Едіт, майже 50 тисяч. У рамках програми захисту, яку запровадив ще президент Обама, ця категорія населення має право працювати, що не дуже подобається опонентам імміграції.

«Ця програма - це амністія непідкріплена ніякими законами. Це означає, що політика Сполучених Штатів зневажає голос американського народу», каже президент організації "Американці за легальну імміграцію" Вільям Ґін​.

Вільям Ґін очолює організацію, яка виступає проти того, щоби нелегали мали змогу працювати у США або отримували будь-яку допомогу з ресурсів, що фінансуються платниками податків.

Торік Вільям одним з перших підтримав кандидатуру Трампа на президентських перегонах. Тепер він погрожує відкликати цю підтримку, якщо президент не виконає своїх зобов’язань щодо депортації нелегалів.

«Дональд Трамп, якщо він не виконає своєї обіцянки щодо імміграції, йому не можна довіряти взагалі», каже Вільям Ґін​.

Наразі у жодному з президентських указів Дональда Трампа не було згадки про скасування програми захисту дітей нелегалів. Не певний статус лякає багатьох… але не Едіт. Вона каже, що не боїться розповідати свою історію та захищати права інших.

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