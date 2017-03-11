Прокурора Пріта Бхарару звільнено після того, як він відмовися піти у відставку

Відомий прокурор із Мангеттена Пріт Бхарара зазначив, що не подасть заяву про відставку у відповідь на вимогу адміністрації Трампа в п'ятницю, поставивши президента в таке становище, що він був змушений його звільнити, повідомляють американські ЗМІ.

Бхарара був одним із 46 федеральних прокурорів, призначених адміністрацією Обами, яких адміністрація Трампа попросила в п’ятницю негайно подати у відставку.

Пріт Бхарара: "Я не подав у відставку. Кілька хвилин тому мене звільнили. Робота прокурора в SDNY завжди буде найбільшою честю мого професійного життя".

Для нових адміністрацій є характерним вимагати відставки політичних призначенців. Проте раптовість запиту і кількість людей, яких це торкнулося, були досить незвичайними. Більше того, самого Бхарару ще в листопаді 2016-го року адміністрація Трампа попросила залишитися на посаді.

Бхарара зустрівся з обраним президентом невдовзі після виборів у вежі Трампа. За словами джерела, ознайомленого з цією зустріччю, Трамп попросив Бхарару залишитися на роботі, і вони потиснули один одному руки. Трамп направив Бхарару вийти до камер і сказати, що «я просив тебе залишитися».

Після вимоги подати у відставку Бхарара відчув, що його обвели навколо пальця, повідомляють джерела CNN.

Дивіться також: США стурбовані можливим впливом Кремля на хід виборів у Європі