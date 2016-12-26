Протиотруту від пропаганди анонсувала розвідувальна корпорація RAND

Не намагайтесь протидіяти дезінформації, яка ллється, як з брандспойта, за допомогою водяного пістолета правди. Дайте «дощові плащі» тим, на кого націлений брандспойт пропаганди

Провідний соціолог приватної розвідувальної корпорації RAND Крістофер Пол запропонував власну формулу ефективної протидії російській пропаганді. Про це повідомляє сайт корпорації.

На думку Пола, нова пропагандистська модель, яку використовує Росія, має чотири основні характеристики:

- Великий обсяг повідомлень, який дозволяє порівняти її за напором із пожежним шлангом (брандспойт). Пропагандистами використовується весь обшир носіїв, від ЗМІ, як от Russia Today, та кабельних каналів, до сайтів неправдивих новин (фейкові новини) та проплачених тролів;

- Швидкість та безперервність;

- Абсолютна байдужість до реальності. У повідомленнях іноді міститься зерно правди, викривлення правди, дещиця реальних новин - або абсолютні вигадки, підробні фото та постановочні події;

Від пропаганди можливо можна захиститись отримавши достовірну інформацію швидше за дезінформацію

- Пропагандистські повідомлення не грішать послідовністю, хоча це і може здатись неологічним з точки зору їх кінцевої мети - переконати людину у чомусь. У матеріали, які відповідають російським інтересам, пропагандисти можуть додати дещицю альтернативних пояснень, запитань, теорій та звинувачень, просто для того, щоб приховати, відволікти та побачити, яка із чуток з приводу реальної події виявиться більш життєздатною (так сталось після збиття у 2015 році «Боїнга» рейсну MH17 у небі над Україною).

Особливості західних суспільств, ускладнюють завдання ефективно протидіяти пропаганді спрямованій на те, щоб нашкодити їм - відначає дослідник.

«Для нас це дуже складно», - вважає Пол, - «Бо ми є суспільствами, які цінують свободу інформації»

«Для нас це дуже складно», - вважає Пол, - «Бо ми є суспільствами, які цінують свободу інформації».

«Не намагайтесь протидіяти дезінформації, яка ллється, як з брандспойта, за допомогою водяного пістолета правди. Дайте "дощові плащі" тим на кого націлений брандспойт пропаганди. Іншими словами, від пропаганди, можливо, можна захиститись, отримавши достовірну інформацію швидше за дезінформацію», - вважає Крістофер Пол.

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