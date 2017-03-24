Прорив у діагностиці туберкульозу зробили британські вчені

24-го березня - Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Цього року він проходить під гаслом «Я змагаюся з туберкульозом! Я зможу перемогти туберкульоз»

Дослідники в Оксфорді та Бірмінгемі, Велика Британія, стверджують, що вони можуть ізолювати різні штами захворювання за допомогою процесу так званого секвенування генома. Це означає, що пацієнти, яким, можливо, довелося б чекати місяцями, щоб отримати правильні препарати, тепер можуть отримати діагноз усього за кілька днів і мати більше шансів на одужання. Крім того, знижується ймовірність зараження, повідомляє BBC.

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Джеремі Гант підкреслює, що прорив «рятуватиме життя». Учені, які зробили відкриття, зазначають, що секвенування генома дозволяє їм ідентифікувати ДНК різних зразків за трохи більше, ніж тиждень, передає видання.

«Ми можемо надати інформацію про види організму і препарати, до яких він може бути стійким, якщо це туберкульоз», – наголошує консультант-мікробіолог доктор Ґрейс Сміт.

Відділ громадської охорони здоров'я Англії інформує, що це перший раз, коли хто-небудь у світі застосував техніку в такому великому масштабі, зазначає BBC.

Дивіться також: Уряд США збільшить допомогу Україні на боротьбу з ВІЛ-СНІД