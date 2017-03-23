Український університет виграв лабораторне обладнання у США

Кафедра біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника отримає високоякісне лабораторне обладнання зі США. Навчальний заклад став одним із 15 переможців програми Instrumental Access від неприбуткової організації Seeding Labs, що в Бостоні, штат Массачусетс. Україна – єдина європейська країна, що потрапила до переліку, і була представлена вперше.

Прикарпатський університет пройшов суворий відбір. Учасники повинні були продемонструвати цінність їхніх наукових досліджень, потребу в обладнанні та потенційний вплив їхньої діяльності. Крім того, оцінювалися такі фактори, як стабільність навчального закладу і країни в цілому, освітні та наукові досягнення і потужність інфраструктури.

Урочисте оголошення переможців відбулося в Novartis Institutes for BioMedical Research у Кембриджі, штат Массачусетс.

Обладнання повинно розширити можливості для наукових досліджень на кафедрі і є дуже затребуваним.

«Відсутність сучасного обладнання дозволяє нам проводити в основному тільки описові дослідження, і ми можемо хіба припускати механізми досліджуваних явищ, – зазначає Володимир Іванович Лущак, завідувач кафедри біохімії та біотехнології. – Наші колеги за кордоном мають більше свободи, можливості спостерігати більше подій, які відбуваються в живих організмах».

Обладнання надається спонсорами, серед яких – американська урядова організація USAID та кілька десятків інших організацій.

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