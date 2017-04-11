У США вручили Пулітцерівські премії

У понеділок Пулітцерівську премію в журналістській номінації вручили газетам The Washington Post за сильні репортажі про хід президентської кампанії Дональда Трампа і The New York Times за матеріали про приховані плани Путіна поширити свій вплив за кордоном. Журналісти The New York Times були нагороджені за серії статей, які розкривають методи Путіна – теми, яка стала особливо актуальною в світлі висновків національної розвідки США про те, що російська влада активно намагалися вплинути на результат торішніх президентських виборів в США на користь Трампа. Таким чином, видання були відзначені за дослідні репортажі про впливових осіб в умовах ворожого для новинних ЗМІ середовища.
Видання The Daily News of New York і ProPublica – веб-платформа, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях, отримали нагороду в номінації «За служіння суспільству» за висвітлення жорстокого поводження поліції Нью-Йорка, що змусило в основному представників меншини з низьким доходом покинути свої будинки.
Серед переможців також був міжнародний консорціум із понад 300 репортерів на шести континентах, які розкрили тему так званих «Панамських документів», у який детально описувалися приховані схеми світового масштабу щодо виведення доходів в офшор з метою уникнення сплати податків, до яких вдавалися багаті й впливові люди.
Пулітцерівська премія є однією з найпрестижніших нагород у галузі журналістики в США. Нагороди вручаються з 1917 року. Часто лауреатами премії ставали такі видання, як The New York Times, The Washington Post і The Wall Street Journal.
Однак нагороди отримували і менші, не такі відомі видання по всій країні, репортажі яких не завжди виходили на національний рівень. Наприклад, репортер газети Charleston Gazette-Mail у Західній Вірджинії отримав приз за видатне розслідування потоку опіоїдних наркотиків в уражених депресією повітах Західної Вірджинії, де спостерігалися найвищі цифри смертей від передозування.
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