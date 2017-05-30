Путін у Парижі оголосив королеву Франції Анну Ярославну «русской»

Президент Росії Володимир Путін назвав королеву Франції Анну, дочку князя Київського Ярослава Мудрого, «русской».

Він сказав про це після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версалі під Парижем, де Путін і Макрон відкрили виставку до 300-річчя візиту російського царя Петра І до Франції.

«Але не з поїздки царя Петра до Франції почалася історія російсько-французьких відносин, вона має набагато глибше коріння. Освічена французька публіка знає про «русскую» (цитується за текстом прес-служби Кремля – ред.) Анну, королеву Франції; молодша дочка нашого великого князя Ярослава Мудрого була дружиною Генріха I і внесла істотний внесок в розвиток Франції, будучи однією із засновниць як мінімум двох європейських династій – Бурбонів і Валуа, – одна з яких досі править в Іспанії», – сказав Путін.

1051 року Анна Ярославна, відома у світі як Анна Київська, дочка Київського князя Ярослава Мудрого та шведської принцеси Інгігерди, вийшла заміж за Генріха I, короля Франції, і стала королевою.

Це сталося майже за сто років до заснування селища Москви близько 1147 року, коли Москва вперше згадана в письмових джерелах. Лише через кілька століть по тому це місто об’єднало навколо себе землі, які ще пізніше склали державу, що взяла собі назву занепалої доти Київської Русі – «Русское» царство чи потім у візантійському звучанні «Россія», «Россійська імперія».

Перейняття назви давньоукраїнської держави є для сучасної Росії приводом для спекуляцій із заявами про ведення своєї історії від давньої Київської держави і тверджень про «російський» (рос. «русский») характер Київської Русі і її діячів.

Заступник глави адміністрації президента Дмитро Шимків заявив, що президент Росії Володимир Путін «намагався ввести в оману», назвавши Анну Ярославну руською.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

«Мої дорогі французькі друзі, президент Росії Путін намагався ввести Вас в оману сьогодні - Анна Київська, королева Франції, з Києва, не з Москви (на той час Москва навіть не існувала)», - заявив він.

Шимків також додав, що саме українська громада у Франції шанує пам'ять Анни в Санлісі, де вона заснувала монастир.

«До речі, знамените Реймське Євангеліє, яке використовувалося під час коронацій французьких королів, спочатку було власною книгою Анни з відомої бібліотеки Ярослава Мудрого, її батька - великого князя Київського», - наголосив він.

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