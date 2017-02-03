Путін атакує демократію та інфраструктуру західних країн - міністр оборони Британії

Британський міністр оборони Майкл Феллон заявив, що Москва використовує інформацію як зброю проти Заходу і спрямовує кібератаки на систему демократії та життєвоважливу інфраструктуру.

У виступі в шотландському університеті Сент-Ендрюс міністр закликав НАТО протидіяти російським нападам у кіберпросторі і підтримав заклик президента США Дональда Трампа, щоб усі члени Альянсу дотримувалися зобов'язання виділяти на оборону принаймні 2% ВВП.

Феллон заявив, що НАТО "мусить захищатися у кіберпросторі так само ефективно, як і в повітрі, на суходолі та на морі, щоб супротивники знали про ціну, яку їм доведеться заплатити за використання кіберзброї".

Гостра критика Росії з вуст Майкла Феллона відрізняється від переважно некритичних заяв Дональда Трампа щодо Москви і проголошених намірів нового президента США налагодити близькі стосунки з президентом Путіним.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, яка першою з іноземних лідерів відвідала у Вашингтоні новообраного президента, також заявила, що президента Путіна треба остерігатися.

"Сьогодні ми бачимо країну, яка, перетворюючи дезінформування у зброю, створила ситуацію, яку ми можемо розглядати як епоху постправди. Частиною цього є використання кіберзброї, щоб підривати важливі елементи інфраструктури і виводити з ладу механізми демократії", - сказав британський міністр оборони.

Феллон заявив, що президент Путін вирішив стати "стратегічним опонентом" Заходу і вказав на низку кібернападів, які пов'язують з Росією.

Він зокрема загадав хакерські напади на дві головні політичні партії у США під час президентських виборів.

"Росія явно випробовує НАТО і Захід. Вона намагається розширити свої сфери впливу, дестабілізувати країни і послабити Альянс", - сказав міністр.

“Є сфери, в яких Захід може і вже співпрацює з Росією, - зауважив Феллон, але далі наголосив, - Найголовніше, щоб ми не погоджувалися визнавати нормальністю пропаганду Росії, чи то відкриту, чи приховану, її легку зневагу до твердих фактів і цифр, або її явні перекручування й ухиляння”.

Останні заяви Майкла Феллона називають найжорсткішими, що пролунали від нього у бік Росії.

Британський аналітик Тімоті Еш припускає, що жорстка позиція щодо Росії разом із можливістю впливу на Трампа може додавати Лондону ваги:

У січні британський урядовець відвідав Київ і оголосив продовження й розширення роботи британських військових інструкторів, які допомагають українській армії у навчаннях.

На тлі побоювань, що новий президент США Дональд Трамп може піти на угоди з Москвою і зменшити підтримку України Майкл Феллон під час візиту заявив: "Сполучене Королівство чітко заявляє, що ми віддані справі захисту демократії у світі і підтримуємо суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України".

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