Від американського каналу Fox News Кремль вимагає вибачення за «образу» президента Путіна

У Москві висловили невдоволення коментарями щодо президента Росії Путіна, які пролунали під час інтерв’ю телеканалу Fox News з президентом США Дональдом Трампом

Ми вважаємо такі слова від компанії Fox News неприйнятними та образливими і, відверто кажучи, ми хотіли б отримати вибачення від такої поважної телекомпанії.

​Американський журналіст Білл О’Райлі назвав Путіна «убивцею», коли коротким зауваженням намагався отримати від президента Трампа додаткові пояснення щодо його прихильності до російського лідера.

О’Райлі в телеінтерв’ю не розвивав тему і не казав, кого саме убив президент Путін.

Інформаційне агентство Reuters повідомляє, що речник Кремля Дмитро Пєсков сказав репортерам у телефонній розмові: «Ми вважаємо такі слова від компанії Fox News неприйнятними та образливими і, відверто кажучи, ми хотіли б отримати вибачення від такої поважної телекомпанії».

Погляди нового президента США на кремлівського лідера приваблюють багато уваги у Сполучених Штатах та в інших країнах після неодноразових заяв Дональда Трампа, що він хотів би налагодити приязні взаємини з Путіним.

Коментатори й аналітики зауважують, що Трамп досі майже ніколи не вдавався до критики Москви у жодних питаннях.

Під час інтерв’ю Fox News у відповідь на репліку журналіста про те, що кремлівський лідер - «убивця», Дональд Трамп не заперечував, але натомість сказав, що США також не можна вважати «невинними».

Кілька провідних американських політиків, включно з представниками Республіканської партії, заявили, що дії американських та російських керівників не йдуть у жодне порівняння.

Російська опозиція покладає на президента Путіна відповідальність за низку убивств критиків Кремля, що офіційна Москва відкидає.

У Лондоні минулого року судове розслідування дійшло висновку, що президент Путін «ймовірно» давав санкцію на убивство у британській столиці колишнього агента КГБ Олександра Литвиненка.

Раніше британське слідство оголосило Москві вимогу про екстрадицію російських громадян, підозрюваних у причетності до убивства, але Росія відмовилася.

Президент Трамп, коментуючи цей та інші випадки, заявляв, що для звинувачень влади у Москві бракує доказів.

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