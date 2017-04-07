Путін назвав удари США по Сирії «актом агресії проти суверенної держави»

Російський президент вважає, що дії США створюють серйозну перешкоду для створення міжнародної коаліції щодо боротьби з тероризмом





Президент Росії Володимир Путін розцінив ракетний удар США по Сирії як акт агресії, який буде мати «суттєвий» негативний вплив на відносини між Росією і США.



Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.



«Президент Путін вважає американські удари по Сирії агресією проти суверенної держави та порушенням норм міжнародного права, причому під надуманим приводом», - сказав Пєсков.



Він зазначив, що сирійська армія не має запасів хімічної зброї.



«Факт знищення всіх запасів хімічної зброї у збройних сил Сирії був підтверджений ОЗХЗ - спеціалізованим підрозділом ООН», - вказав він.



«При цьому, на думку Путіна, повне ігнорування фактів використання хімічної зброї терористами лише суттєво погіршує ситуацію, - заявив представник Кремля. - Путін також бачить в ударах по Сирії з боку США спробу відвернути увагу світової спільноти від численних жертв серед мирного населення в Іраку».



«Цей крок Вашингтона завдає істотної шкоди російсько-американським відносинам, які і без того перебувають в жалюгідному стані», - підкреслив Пєсков.



«А головне, як вважає Путін, - цей крок не наближає нас до кінцевої мети в боротьбі з міжнародним тероризмом, а навпаки створює серйозну перешкоду для створення міжнародної коаліції щодо боротьбі з ним і ефективній протидії цьому всесвітньому злу, що, до речі, президент США Дональд Трамп проголосив як одну з його головних завдань ще під час своєї передвиборної кампанії», - зазначив представник Кремля.

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