У Сирії уряд і повстанці підписали угоду про перемир’я

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що уряд Сирії і його опоненти підписали угоду про перемир’я, а також декларацію про намір почати мирні переговори.

У четвер Путін повідомив про підписання документа із викладенням заходів щодо виконання угоди про припинення вогню.

Тим часом, сирійська армія оголосила, що припинення вогню по всій країні почне діяти опівночі у четвер, 29 грудня.

На зустрічі з міністрами оборони і закордонних справ Путін заявив, що «всі досягнуті домовленості крихкі і вимагають спеціальної уваги і терпіння, професійного підходу в цих питаннях і постійного контакту сторін».

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія і Туреччина будуть «гарантами» перемир’я в Сирії.

Туреччина і Росія підтримують різні сторони в сирійській війні, в якій від 2011 року загинули понад 250 тисяч людей. Москва підтримує президента Сирії Башара Асада, Анкара – повстанців, які домагаються відставки голови держави.

29 грудня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина і Росія сподіваються на встановлення перемир’я в Сирії, що охоплюватиме всю країну, до Нового року.