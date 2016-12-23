Путін готовий їхати до США

Президент Росії Володимир Путін у п’ятницю висловив сподівання на відновлення нормальних американсько-російських відносин, вказавши при тому на свою готовність відвідати США, якщо його запросить новообраний президент Дональд Трамп.

«Якщо Трамп мене запросить приїхати до Сполучених Штатів, то, звичайно, що я поїду», - сказав російський президент.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на RIA.

«Я сподіваюся на зміну у наших відносинах і повернення до нормальної міжурядової взаємодії для вирішення проблем, які стоять перед нашою країною і світом, у першу чергу, у сферах безпеки та економічного розвитку», - заявив Володимир Путін.

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