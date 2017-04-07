США завдали ракетного удару в Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї

Американські військові завдали ракетного удару по авіабазі у західній Сирії у відповідь на застосування хімічної зброї, від якої загинули близько 100 цивільних, в чому звинувачують сили президента Башара Асада.

Життєвоважливим інтересам національної безпеки США відповідає запобігання і стримування поширення та застосування смертоносної хімічної зброї

Це перший прямий удар США по позиціях сирійських урядових сил.

Несподіваний крок позначив різку зміну позиції президента Дональда Трампа, який під час передвиборчої кампанії застерігав проти втягування США у сирійську війну, що триває вже сьомий рік.

Але президент, як виглядає, був зворушений репортажами й фотографіями дітей, які загинули від отруйного газу, що він назвав “ганьбою людства”, яка переходить багато меж.

59 крилатих ракет “Томагавк” були запущені з американських кораблів Росс і Портер у східній частині Середземного моря.

Напередодні президент Дональд Трамп заявив про необхідність дій у відповідь на застосування хімічної зброї у районі Сирії під контролем антиурядових сил.

США вважають, що газ (ймовірно зарин) був скинутий з повітря сирійською армією.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон у четвер сказав, що може стверджувати “з великою мірою впевненості”, що напад здійснив режим Асада.

Американські представники кажуть, що удари США навмисно уникали місць, де, як вважають, містяться додаткові запаси хімічної зброї.

Речник Пентагона капітан Джеф Дейвіс сказав, що, за попередніми даними, американські удари пошкодили або знищили сирійські літаки, а також устаткування й інфраструктуру.

У зверненні до країни пізно у четвер президент Дональд Трамп сказав, що наказав завдати удари, бо це відповідає “життєвоважливим інтересам національної безпеки”.

“У четвер сирійський президент Башар Асад здійснив жахливий хімічний напад на невинних цивільних, використовуючи смертельну нервову речовину… Нині я наказав завдати прицільні удари по авіабазі в Сирії, звідки починалася та хімічна атака”, - сказав президент Трамп.

“Життєвоважливим інтересам національної безпеки США відповідає запобігання і стримування поширення та застосування смертоносної хімічної зброї”, - додав він, назвавши дії сирійського уряду “варварськими” і такими, що “задушили беззахисних чоловіків, жінок та дітей”.

Трамп також закликав усі цивілізовані країни долучитися до США “у намаганні покласти край кровопролиттю в Сирії”.

Сирійське державне телебачення назвало ракетні удари США “актом агресії”.

Базоване у Туреччині сирійське опозиційне угруповання “Сирійська коаліція” привітало дії США, заявивши, що вони кладуть край “безкарності” та закликали до продовження військових дій.

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