Рейтинги підтримки Трампа зростають з кожним днем – дані опитувань громадської думки

Щоденне опитування громадської думки щодо діяльності нового президента США показало в четвер, що 59% потенційних виборців схвалюють виконання своєї роботи Трампом у той час як 41% не схвалює.

Опитування проводилося позапартійною медіа-компанією Rasmussen Reports, яка під час передвиборчої кампанії віддавала шанси на перемогу на виборах саме Трампу, навіть тоді, коли більшість інших організацій вказувала, що він не користується підтримкою, достатньою для перемоги.

Останні дані охоплюють 44% тих, які сильно схвалюють спосіб виконання обов’язків Трампом, і 31%, які рішуче не схвалюють. Це дає йому рейтинг президентського схвалення +13, зазначає Rasmussen Reports.

В останньому з виконавчих наказів цього тижня Трамп почав застосування суворих заходів проти нелегальної імміграції, додавши тисячі співробітників прикордонної служби, почавши стіну на американо-мексиканському кордоні і скорочення федеральних коштів на так звані святилища міста-притулки, які відмовляються застосовувати закон про імміграцію. Він також ввів тимчасову заборону на біженців і візи для громадян з ряду країн Близького Сходу, поки уряд США не почне краще справлятися з відсіюванням можливих терористів. Крім того, Дональд Трамп поставив крапку в участі Америки у багатосторонній Транс-Тихоокеанській торгівельній угоді, яка охоплювала США та ще одинадцять інших країн.

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