Рейтинг президента Трампа опустився до найнижчої позначки з часу інавгурації – результати опитування

Опитування громадської думки, проведене 14-18 травня, показує, що 38% дорослих схвалюють діяльність Трампа, а 56% не схвалюють. Решта 6% має «змішані почуття»

Рейтинг схвалення громадськістю діяльності президента Дональда Трампа впав до найнижчого рівня з моменту його вступу на посаду, згідно з результатами опитування Reuters / Ipsos, опублікованим у п'ятницю після того, як Трамп був звинувачений у невмілому поводженні з таємною інформацією та втручанні в розслідування ФБР.

Опитування громадської думки, проведене 14-18 травня, показує, що 38 відсотків дорослих схвалюють Трампа, а 56 відсотків не схвалюють. Решта 6 відсотків має «змішані почуття».

Американці, за ознаками, негативно відреагували на дії Трампа протягом бурхливого тижня в Білому домі, під час якого президент відбивався від критичних інформаційних повідомлень, які збільшили занепокоєння з приводу зв'язків його адміністрації з Росією.

Тиждень почався з відкриттів, що Трамп ділився надсекретною інформацією з російськими дипломатами на закритій зустрічі. Слідом за цим надійшли повідомлення про те, що колишній директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі, якого Трамп нещодавно звільнив з посади, написав записку, в якій виразив стурбованість тим, що президент чинив на нього тиск, щоб припинити розслідування зв'язків кампанії Трампа з Росією.

Пізніше того самого тижня Міністерство юстиції призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним прокурором для незалежнго розслідування контактів між Росією і кампанією Трампа.

Трамп заперечив змову з росіянами і назвав розслідування «полюванням на відьом». До жодного політика в історії, сказав він, «не ставилися гірше або більш несправедливо».

У той час, як Трамп залишається популярним серед членів своєї партії, багато непримітних республіканців, перестали підтримувати президента минулого тижня.

Серед республіканців 23 відсотки висловили несхвалення Трампа в останньому опитуванні, в порівнянні з 16 відсотками в тому ж опитуванні минулого тижня. Зниження підтримки з боку республіканців, як видається, є основною причиною, чому загальний рейтинг схвалення Трампа зараз перебуває на найнижчому рівні з часу його вступу на посаду.

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