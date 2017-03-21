Серійна електромагнітна гармата пройшла випробування у ВМС США

На оприлюдненому відео можна побачити готовий варіант рельсотрона, який проходить випробування на стадії "випробування перед здачею в експлуатацію"

Офіс Військово-морських досліджень ВМС США (Office of Naval Research) оприлюднив на своєму каналі у Youtube відео випробувань бойового зразка рельсотрону, електромагнітної гармати, яка вистрілює кінетичний заряд на відстань та зі швидкістю, недосяжними для традиційних боєприпасів.

Повідомляється, що стрільби пройшли у листопаді 2016-го року.

Швидкість снаряду, який вистрілює рельсотрон перевищує 3 кілометри на секунду, що значно перевищує швидкості, яких можна досягати з використанням пороху. При цьому сам снаряд не споряджується вибухівкою і завдає ушкоджень цілі за рахунок сили зіткнення. Такий характер заряду, у перспективі, значно здешевшує рельсотрон у порівнянні із традиційними гарматами.

При цьому тривалий час викликом для розробників було збереження точності пострілу при надзвичайних швидкостях польоту заряду.

На оприлюдненому відео можна побачити готовий варіант рельсотрона, який проходить випробування на стадії "випробування перед здачею в експлуатацію"

ЗМІ повідомляли, що рельсотронами планують спорядити бойові кораблі класу "Зумвальт" до 2020-го року.

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