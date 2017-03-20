На початку наступного місяця до Польщі прибуде очолений американськими військовослужбовцями батальйон військ НАТО. Згідно з заявою американського командувача, ця нова бойова частина є відповіддю на анексію Росією українського Криму у 2014 році.

Про це повідомляє інтернет-сторіка інформаційного агентства Reuters.

До складу бойової групи ввійде 900 американских військовослужбовців, 150 британських і 120 румунських. Вона буде однією з чотирьох багатонаціональних військових формацій, розташованих у балтійському регіоні. Росія вже осудила розгорнення військ НАТО неподалік її кордонів як агресивний крок.

Підполковник американських сухопутних військ Стівен Ґвенер заявив на прес-конференції:

«Це місія, а не одне з навчань. Її метою є запобігти агресії в Балтії і Польщі… Ми повністю готові до збройних дій».

Три інші бойові групи, які будуть готовими у червні, очолять Великобританія, Канада і Німеччина. Вони матимуть підтримку із ряду інших країн НАТО, включно з Францією.

Війська НАТО – як повідомляє інтернет-сторінка Reuters, нараховуватимуть приблизно 4 000 військовослужбовців. На їх озброєнні будуть танки, бойові машини, повітряна підтримка і модерні інформаційні центри. Вони спостерігатимуть і, в разі вторгнення російських військ, ставитимуть їм опір.

Москва заперечує, що в неї є експансіоністські або агресивні наміри і звинучачує НАТО в спробах дестабілізувати Центральну Європу. У відповідь на нарощування військ НАТО росіяни творять нові військові частини і проводять навчання.

Намагаючись уникнути розгорнення військ у прикордонному районі з Росією на довший період, в пізнішому часі Балтія і Польща зможуть покладатися на мережу восьми невеликих аванпостів НАТО в регіоні, навчання і, в разі атаки, 40 тисяч союзних військ. Частина очолених американцями військ буде розташована в місті Ожиш, що за 220 кілометрів на північний схід від Варшави.

В повідомленні Reuters читаємо, що Трансатлантичний союз хоче показати колишнім радянським республікам і домінованим Москвою країнам, що вони захищені він того роду дій, як агресія і анексія Росією українського Криму у 2014 році. Він також хоче уникнути повернення до часу «холодної війни».

Розгортання військ у Балтії і Польщі відбувається водночас із спробами мирного врегулювання у Східній Україні на основі Мінських угод. Росія надсилає зброю і бойовиків на Донбас, а цього року планує провести великомасштабні навчання неподалік свого західного кордону.

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