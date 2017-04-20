Інститут, пов’язаний із Путіним, створив йому «дорожню карту» впливу на вибори у США - Reuters

Російський інститут стратегічних досліджень, яким керують призначені Кремлем колишні представники розвідки, розробив план із впливу на президентські вибори у США минулого року.

Про це заявляє інформаційне агентство Reuters.

Агентство цитує чотирьох колишніх і трьох нинішніх американських чиновників, які говорили на умовах анонімності. Згідно з публікацією, інститут створив два секретні документи, які вдалося отримати американській розвідці.

Один із них, підготовлений торік у червні, пропонував Кремлю запустити у соцмережах та підтримуваних РФ глобальних ЗМІ пропагандистську кампанію з метою заохочувати американських виборців голосувати за кандидата в президенти з більш м’якою, ніж у Барака Обами, політикою стосовно Росії.

Другий документ, розроблений у жовтні і розповсюджений цими самим каналами, застерігав, що кандидату президенти від демократів Гілларі Клінтон, ймовірно, переможе на виборах у США. У документі йшлося про те, що саме тому Росія має зупинити кампанію з підтримки республіканця Дональда Трампа і натомість зосередитися на повідомленнях про можливі фальсифікації на виборах і дискредитації Клінтон.

Американські чиновники не сказали, як США отримали ці документи. Розвідувальні агентства США також відмовилися коментувати інформацію.

Reuters заявляє, що речник Путіна, до якого звернулися за коментарем щодо цього, не відповів на запит.

Володимир Путін відкидає звинувачення у втручанні у хід виборів у США.

На підставі цих документів, адміністрація Обами прийшла до висновку, що Росія розгорнула кампанію поширення «фейкових новин» і зломів комп’ютерів організацій Демократичної партії і передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон, - зазначили американські колишні і нинішні чиновники.

Путін мав у голові загальний задум, і він доручив інституту створити йому «дорожню карту» - заявив екс-високопоставлений чиновник розвідки США.

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