Учасники протестів проти корупції в Румунії вимагають відставки уряду

Десятки тисяч громадян Румунії, не зважаючи на холодну погоду, вийшли в неділю на вулиці міст, вимагаючи відставки уряду, який вони звинувачують у спробах пом’якшити антикорупційні закони.

«Злодії! Подайте у відставку!» – вигукували протестувальники, які зібралися на Площі перемоги для відзначення тринадцятого дня антиурядових протестів у Бухаресті.

Згідно з румунськими засобами масової інформації, в протесті в Бухаресті взяло участь приблизно 50 тисяч протестувальників. Органи влади не подали своєї оцінки щодо кількості протестувальників.

Реагуючи на заклики у соціальних мережах, протестувальники використали свої мобільні телефони для освітлення сторінок паперу, на яких були зображення кольорів національного прапора.

Величезний напис, кинутий з прожектора на недалекий будинок, закликав «Ставте опір!». Деякі протестувальники тримали транспаранти з написами «Припиніть корупцію! Борітеся за демократію!».

Тисячі людей протестували також у містах Клуж, Сібіу, Ясси і Тімішоара.

Цей протест, найбільший з часу усунення від влади і страти комуністичного диктатора Ніколає Чаушеску у 1989 році, продовжується, незважаючи на відставку у четвер міністра юстиції Флоріна Іордаче.

Румунія стала членом Європейського Союзу у 2007 році, і Брюссель довгий час чинить тиск на Бухарест з приводу повільного поступу в боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.

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