У США не забувають про кримських політв’язнів у Росії - представниця в ОБСЄ

Тимчасово повірена в справах США при ОБСЄ Кейт Бернс виступила на засіданні Постійній ради ОБСЄ у Відні з промовою та тему правопорушень в окупованому Росією Криму. Вона наголосила, що США засуджують злочинні дії Росії на захопленому півострові, спрямовані на українців і татар.

«США підтверджують свою повну підтримку українського суверенітету, незалежності та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів, – підкреслила Кейт Бернс. – Як ми говорили раніше, скасування запроваджених проти Росії санкцій, що стосуються Криму, пов’язане з поверненням Україні Росією контролю над півостровом».

Представник США нагадала присутнім про насильні методи, якими Росія привласнила Крим. Вона також говорила про сучасний стан справ на півострові.

Кейт Бернс проінформувала голову Постійної ради щодо широкої кампанії, розвиненої Кремлем, спрямованої на придушення свободи слова та незалежних ЗМІ в Криму. Вона нагадала про запит США на моніторинг судового процесу проти українського журналіста Миколи Семени і заявила, що США не забувають про кримських політичних в’язнів, які сидять у російських тюрмах за те, що виступають проти окупації РФ Криму.

Тимчасово повірена у справах США також говорила про систематичну дискримінацію етнічних українців і кримських татар, звернувши увагу на дуже обмежений доступ до вивчення української та кримсько-татарської мов та заборону Меджлісу й інших народних зібрань.

Кейт Бернс також відзначила незаконну політику обов’язкового російського громадянства або місця проживання, яка, разом з іншими правопорушеннями, є частиною насильницької стратегії російської влади, націленої на те, щоб змусити українців, що проживають у Криму, прийняти російську окупацію.

Тимчасово повірена в справах США нагадала Російській Федерації про її відповідальність, як окупаційної сили, поважати місцеві закони Криму та закликала її дозволити ОБСЄ повною мірою моніторити ситуацію з правами людини на півострові.

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