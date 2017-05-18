Росія зберігає гроші в держоблігаціях США, всупереч власній антиамериканській пропаганді

В березні 2017 року інвестиції Росії до держоблігацій США зросли на 13,6 мільярдів доларів і склали 99,8 мільярдів, свідчить звітність Міністерства фінансів США.

Росія прагне вкладати в держоблігації США, тому що це є одним з найбільш стабільних фінансових інструментів в світі. Нещодавнє укріплення цін на нафту дало можливість Росії отримати додаткові валютні надходження і вкласти їх в держоблігації США, замість того, щоб продати на ринку, аби підтримати падаючий рубль, повідомляє CNN.

Незважаючи на ріст інвестицій до держоблігацій США, Росії дуже далеко до таких інвесторів як Японія та Китай, кожен з яких має більше 1 трильйона доларів США в американських урядових паперах. Загалом, інші країни володіли державними облігаціями США на 6,08 трильйони доларів станом на березень 2017 року, повідомляє Міністерство фінансів США.

Проект China Power Центру стратегічних і міжнародних досліджень США розмістила структуру боргу США в Twitter:

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