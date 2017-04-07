Москва призупинила дію Меморандуму з США про запобігання інцидентів у Сирії

МЗС Росії зажадало скликання Ради Безпеки ООН після удару США по Сирії
Росія призупиняє дію укладеного з США Меморандуму про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.
Про це в п'ятницю повідомили МЗС і Міністерство оборони Росії.
Також російське зовнішньополітичне відомство зажадало скликання надзвичайного засідання Ради Безпеки ООН «для обговорення ситуації, що склалася» після ракетного удару США по авіабазі військ режиму Асада в Сирії.
Слідом за Кремлем, МЗС Росії назвало ракетний удар по авіабазі в районі Гомса «агресією» і заявили про його вплив на відносини Москви і Вашингтона:
Якщо раніше це пояснювалося завданням боротьби з тероризмом, то зараз це явний акт агресії проти суверенної Сирії
«Сама присутність військовослужбовців США та інших країн на території Сирії без згоди на те уряду цієї країни або рішення Радбезу ООН є грубим, явним і нічим не обґрунтованим порушенням міжнародного права. Якщо раніше це пояснювалося завданням боротьби з тероризмом, то зараз це явний акт агресії проти суверенної Сирії. Вжиті сьогодні США дії ще більше руйнують російсько-американські відносини».
Пригнічує, що все це завдає шкоди і без того підірваним відносинам між Росією і США
Разом з тим, сам міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який перебуває в Ташкенті на засіданні Ради глав МЗС країн СНД, висловив надію на те, що ці відношення не зруйнуються остаточно: «Пригнічує, що все це завдає шкоди і без того підірваним відносинам між Росією і США, але сподіваюся, що ці провокації не призведуть до незворотних результатів». Він також сказав, що жертв серед російських військових внаслідок події, мабуть, немає: «Що стосується жертв серед російських військовослужбовців, то про них нічого не відомо. Судячи з усього, таких жертв немає».
Лавров заявив журналістам, що ракетний удар США по Сирії нагадує йому «ситуацію 2003 року, коли США і Великобританія разом зі своїми союзниками вторглися до Іраку без згоди Ради Безпеки».
Керівник російського МЗС нічого не сказав про те, чи вплине атака США в Сирії на очікуваний незабаром візит до Москви держсекретаря Сполучених Штатів Рекса Тіллерсона, однак російські парламентарії вже висловилися на користь того, щоб цей візит таки відбувся.
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