Десятки людей затримано на антикорупційних мітингах у Росії, у Москві затримали Навального

У містах Росії проходять протестні акції проти корупції. В більшості міст акції заборонені владою.

Мітинги вже пройшли у Сибіру, на Уралі і на Далекому Сході, в цілому все було досить спокійно, хоча поліція затримала десятки активістів. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У Москві акція теж не узгоджена з владою. За даними "ОВД-ИНФО" у Москві затримано вже 358 людей.

Силовики затримали опозиційного політика та засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

В офіс ФБК увірвалася поліція. Олексій Навальний твітував, що всі співробітники були затримані.

​За кілька годин до початку акції в Москві в центр міста стягнули десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб. У вестибюлях станцій метро «Білоруська», «Маяковська» і «Пушкінська», а також вздовж Тверської вулиці, де заплановано проведення акції протесту, чергують посилені поліцейські патрулі.



​Протест був ініційований Олексієм Навальним, який раніше опублікував фільм-розслідування відносно прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва. У фільмі опозиціонер стверджує, що у фактичному володінні глави уряду Росії знаходяться палаци, яхти і навіть виноградники.

Навальний закликав своїх прихильників і всіх громадян Росії вийти на акції протесту 26 березня в зв'язку з тим, що російська виконавча влада ніяк не відреагувала на це розслідування.

"Радіо Свобода" веде пряму трансляцію з антикорупційного мітингу у Москві: