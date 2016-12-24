Покращення стосунків між Росією та США не буде через Україну – експерт

Сполучені Штати та Росія заявляють про необхідність посилення ядерного арсеналу.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, про необхідність «посилення ядерної тріади, удосконалення СПРН (системи попередження про ракетний напад – Г.А,), у повітряно-космічних військах, а ще більше – на морі та в сухопутних військах», – цитує російського президента офіційний сайт Кремля.

Найбільший камінь спотикання – це Україна

У телефонному інтерв’ю телеканалу MSNBC новообраний президент Дональд Трамп заявив: «Нехай це буде перегонами ядерного озброєння. Ми перевершимо їх в усьому і переженемо їх усіх».

Вільям Кортні, колишній посол США до Казахстану та Грузії, експерт корпорації RAND, науково-дослідницької організації, що розробляє рішення для завдань державної політики, в інтерв’ю для CNBC Asia заявив, що перегони озброєння не є реалістичним:

"Обидві сторони мають близько 1800 одиниць ядерної зброї, стратегічних або дальньої дії, та не потребують більшого. Росіяни особливо стурбовані протиракетною обороною США", - відзначив Кортні.

США і Європа єдині в тому, що Росія повинна вивести свої війська зі Східної України для того, щоб економічні санкції, які впливають на торгівлю, фінанси й енергію між Росією і Заходом [були зняті]

"Але США мають лише кілька десятків балістичних ракет-перехоплювачів, і немає жодних ознак того, що програма зростатиме. Тому Росії не потрібно турбуватися про здатній її зброї долати ПРО США. Сполучені Штати частково намагаються продовжити життя старих ядерних систем, але це насправді не є справжньою модернізацією", - відзначив Кортні.

Кортні також наголосив, що війна Росії на сході України блокує можливість формування кращих відносин зі США:

«Наші відносини, швидше за все, ставатимуть кращими , оскільки обраний президент Дональд Трамп заявив, що хоче поліпшити відносини, але є деякі великі камені спотикання. Зараз видається, що Кремль може бути надто самовпевненим, вважаючи, що ставлення до нього покращиться без необхідності з боку Росії робити будь-які поступки. Найбільший камінь спотикання – це Україна. Росія наступає на Східну Україну, близько 10 000 чоловік було вбито. Війна розгорілася минулого тижня. По декілька людей, як правило, помирає майже кожного дня в цій війні. Це громадянська війна. Це не зовнішня війна, але США і Європа єдині в тому, що Росія повинна вивести свої війська зі Східної України для того, щоб економічні санкції, які впливають на торгівлю, фінанси й енергію між Росією і Заходом [були зняті]».

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