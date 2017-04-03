Про підтримку народу Росії заявили генсек НАТО, Моґеріні та інші

Найглибші співчуття усім, кого зачепив вибух у метро Санкт-Петербургу, їх близьким та народу Росії
Моторошні події у Санкт-Петербурзі, де за останніми даними в результаті вибуху бомби у метрополітені загинуло 10 та поранено 50 осіб, викликали співчуття до народу Росії з боку провідних західних політиків, законодавців, оглядачів.
Про свою підтримку у важки час заявляють і ті, хто, зазвичай, критикує Росію за її дії на міжнародній арені.
"Мої думки з жертвами терористичних нападів у Санкт-Петербурзі. Ми маємо підтримати народ Росії та засуджувати акти нерозбірливого насильства (indiscriminate violence - прим. ГА), де б вони не відбувались", - заявила сенатор-демократ Джін Шагін, яка відіграє провідну роль у Сенатському розслідуванні втручання Росії у вибори у США.
"Найглибші співчуття усім, кого зачепив вибух у метро Санкт-Петербургу, їх близьким та народу Росії", - твітує Єнс Столтенберґ, генеральний секретар НАТО.
"Ми молемося за Росію та Санкт-Петербург і усіх поранених та убитих сьогоднішніми трагічними та злочинними вибухами у метро Санкт-Петербургу", - сенатор-республіканець, колишній кандидат у президенти США Марко Рубіо.
"Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив з приводу жахливих новин із Санкт-Петербургу: Наші думки з нашими друзями у Росії, з жертвами та їх родинами", - твітує МЗС Німеччини.
"Рішуче засуджую напад з використанням бомби у Санкт-Петербурзі. Мої співчуття родинам жертв та Росії", - твітує Марґо Вальстрем, міністр закордонних справ Швеції.
"Думки та молитви за мешканців Санкт-Петербургу та народ Росії. Молюся за швидке видужання усіх поранених", - твітує конгресмен-демократ Ґреґорі Мікс.
"Слідкую за новинами з Санкт-Петербургу разом з усіма міністрами закордоннних справ країн ЄС. Наші думки з народом Росії", - твітує голова зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Моґеріні.
"Глибокі співчуття Росії через жахливий напад у метро сьогодні. Щоб ви не думали про Путіна, наші уряди можуть тісно співпрацювати у царині контртероризму", - твітує Ян Бреммер, відомий американський політолог, президент аналітичної компанії Eurasia Group.
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