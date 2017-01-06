Трамп побачив "полювання на відьом" у тому, як США відповідають на кібератаки з Росії

В інтерв'ю виданню New York Times у п'ятницю обраний президент Дональд Трамп зазначив, що буря навколо російських хакерських атак під час президентської виборчої кампанії, є політичним полюванням на відьом, яке ведеться противниками Трампа, які, на його думку, присоромлені поразкою на виборах минулого року.

Я не хочу, щоб країни здійснювали хакерські атаки на нашу країну. Вони зламали Білий дім. Вони зламали Конгрес. Ми наче хакерська столиця світу

Трамп розмовляв із New York Times по телефону за три години до брифінгу, що мав бути проведеним для нього високопосадовцями розвідки і правоохоронних органів країни на тему російських кібернападів на американські політичні інститути. У розмові він неодноразово критикував інтенсивну увагу, звернену на Росію, повідомляє видання.

«Китай, порівняно недавно, незаконно отримав доступ до бази даних щодо 20 мільйонів урядовців , – зауважив Трамп, маючи на увазі злам комп'ютерів в офісі управління персоналом у кінці 2014-го і на початку 2015 року. – Чому ніхто навіть не говорить про це? Це політичне полювання на відьом».

Обраний президент зазначив, що в минулому вже були успішні кібератаки на Білий дім і Конгрес, тому несправедливо, що ці напади на американські інститути не отримали належної уваги на відміну від російського кібервтручання.

Але жодна інформація, отримана в результаті цих вторгнень, не оприлюднювалась, як це було у випадку хакерства Національного комітету Демократичної партії і Джона Подести, голови кампанії Гілларі Клінтон, пише New York Times.

Вони дуже постраждали у виборах. Я виграв більше округів на виборах, ніж Рональд Рейган. Вони дуже присоромлені цим. Якоюсь мірою це полювання на відьом

«З усім, сказаним вище, я не хочу, щоб країни здійснювали хакерські атаки на нашу країну, – підкреслив Трамп. – Вони зламали Білий дім. Вони зламали Конгрес. Ми наче хакерська столиця світу».

Трамп, який постійно висловлює сумніви з приводу доказів російського хакерства під час виборів, знову висловив цю думку в п'ятницю. На запитання, як він вважає – чому так багато уваги приділяється російським кібератакам, обраний президент відповів, що мотивація є політичною, інформує видання.

«Вони дуже постраждали у виборах. Я виграв більше округів на виборах, ніж Рональд Рейган, – наголосив Трамп. – Вони дуже присоромлені цим. Якоюсь мірою це полювання на відьом. Вони просто зосередилися на цьому».

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