У Москві мають відбутися міжнародні переговори у справі Афганістану

Згідно з передбаченнями, Росія буде господарем другого туру міжнародних переговорів у справі Афганістану. За повідомленням інформаційного агентства ТАСС, переговори мають відбутися 15 лютого в Москві. Вперше на них було запрошено також представників Афганістану.

Росія каже, що хоче стабільності й свівпраці у боротьбі проти екстремізму в регіоні. Однак афганські офіційні особи незадовлені з приводу прямих розмов Росії з угрупованням Талібан. Американські офіційні особи кажуть, що ці розмови мають на меті підірвати їх зусилля.

Повідомлення про мирні переговори зробив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сьомого лютого під час візиту свого афганського колеги Салагуддіна Раббані.

На переговорах в Москві у грудні були представники Китаю і Пакистану, тоді як представників Ірану, Індії і Афганістану до участі в цьоготижневих переговорах запрошено вперше. Проте поки що невідомо, чи ці представники прийняли запрошення.

Росію, за повідомленням ТАСС, на переговорах представлятимуть спеціальний президентський представник з питань Афганістану Замір Кабулов і заступник міністра закордонних справ Ігор Моргулов.

Сполучених Штатів на переговори не було запрошено. Також виключення Афганістану із першого туру переговорів викликало занепокоєння серед офіційних осіб як у Кабулі, так і в Сполучених Штатах.

Росія каже, що вона хоче співпраці для боротьби з терористами «Ісламської держави», які здобувають дедалі більші впливи в Центральній Азії.

Хоча ООН каже, що Талібан відповідальний за смерть і поранення у п’ять разів більше людей в Афганістані, кількість атак з боку «Ісламської держави» лише за минулий рік збільшилась там у десять разів.

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