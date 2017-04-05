У Санкт-Петербурзі здійснено арешти, пов’язані з терористичною діяльністю

Слідчий комітет Росії повідомив про арешт у Санкт-Петербурзі шістьох чоловіків з Центральної Азії, запідозрених у сприянні терористичній діяльності. Два дні тому у велелюдному метрополітені здійснено терористичну атаку.

Група звинувачена в завербуванні інших чоловіків з Центральної Азії до угруповання «Ісламська держава» та інших екстремістських груп від 2015 року. Проте комітет оприлюднив заяву, в якій сказано, що немає доказів зв’язків між цією групою і бомбовою атакою в Санкт-Петербурзі, в результаті якої загинуло 14 людей і десятки були поранені.

Російські слідчі опізнали 22-річного Акбаржона Джалілова як того, хто здійснив самогубну бомбову атаку.

Лідери багатьох країн світу висловили співчуття родинам загиблих і пораненим у результаті трагедії.

«Я думаю, що атмосфера в місті нервова, – сказала одна мешканка Санкт-Петербура, яка подала лише своє ім’я. – Люди не розуміють, що відбувається. Громадський транспорт дуже метушливий і не може подолати усі проблеми».

Російські експерти ведуть слідство в справі бомбової атаки, першої будь-коли в Санкт-Петербурзі.

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