Росія заперечує, що в Чечні переслідують гомосексуалістів

Російські органи влади кажуть, що немає доказів на те, що в Чечні переслідують гомосексуалістів. Деяка кількість чеченців втекла з регіону серед звинувачень у викраденні, тортурах а навіть прихованих убивствах.

Кореспондент «Голосу Америки» відвідав будинок у районі Москви, в якому переховуються чеченські гомосексуалісти. Вони бояться за своє життя і життя своїх родичів.

Вони втекли з Чечні, коли незалежні засоби масової інформації повідомили про переслідування, яких зазнали сотні людей. Їх викрадали, піддавали тортурам, відомо також про вбивства.

Правозахисні організації кажуть, що переслідування і зловживання поширені в консервативній і релігійній культурі Чечні, де не сприймають відкритих гомосексуалістів.

Чеченські органи влади не лише заперечують звинувачення, вони також заперечують те, що в Чечні існують гомосексуалісти.

Чеченський лідер Рамзан Кадиров під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що ці повідомлення – це провокація.

Російські органи влади погоджуються. Вони кажуть, що немає доказів на зловживання щодо чеченських гомосексуалістів, як і немає повідомлень про їх викрадання.

Проте російське незалежне видання «Нова газета» повідомила про ймовірні зловживання щодо чеченських геїв, включно з трьома вбивствами, причому одну особу шляхом тортур, а двох інших убили родичі.

З того часу її репортери отримали ряд погроз, серед іншого білий порошок у конверті, висланий на адресу бюро у Чечні.

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