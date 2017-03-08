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На 20 березня заплановані слухання в Конгресі щодо втручання РФ у вибори

  • Голос Америки
Конгресмен Девін Нуньєс

Конгресмен Девін Нуньєс

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На слуханнях виступлять нинішні директори ФБР і АНБ та колишні керівники спецслужб



Комітет Палати представників з розвідки почне вивчати питання про російське втручання в хід виборів в США на перших слуханнях 20 березня.

Про це оголосив у вівторок голова комітету Девін Нуньєс.

Комітет запропонував виступити з публічними свідченнями директору ФБР Джеймсу Комі, який опинився в центрі скандалу у зв'язку з його впливом на розслідування справи щодо електронної поштою Гілларі Клінтон, директору Агентства національної безпеки Майку Роджерсу і колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану.

«Я хочу провести якомога більшу частину слухань у відкритому режимі, - заявив Нуньєс журналістам. - З огляду на серйозність звинувачень по відношенню до всіх сторін, залучених в цю ситуацію, ми хочемо, щоб слухання були максимально публічними».

Нуньєс зазначив, що список з семи людей, яким запропоновано дати свідчення, може бути розширений або змінений в разі необхідності. Серед них - колишня виконуюча обов'язки генерального прокурора Саллі Єйтс і екс-директор національної розвідки Джеймс Клеппер. Список був узгоджений законодавцями від обох партій.

Колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна запросили відвідати слухання, але не включили в список свідків, які, як вважається, мають у своєму розпорядженні «пряму» інформацією про розслідування, повідомив конгресмен Нуньєс.

Президент Дональд Трамп підлив масла у вогонь скандалу навколо розслідування дій Росії, коли в кінці минулого тижня написав у Twitter, що телефони в його нью-йоркському хмарочосі Trump Tower прослуховувалися за розпорядженням колишнього президента Барака Обами.

Представник Обами назвав ці звинувачення «просто помилковими».

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