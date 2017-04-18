Черга Франції турбуватися про втручання Росії у вибори - NYT

Росія або, принаймні, її державні ЗМІ, підтримують двох кандидатів у французьких президентських перегонах - Франсуа Фійона і Марін Ле Пен
Уражена скандалом президентська кампанія Франсуа Фійона - колишнього прем'єр-міністра Франції, популярного в Кремлі, але не серед французьких виборців - отримала раптовий підйом в кінці минулого місяця після повідомлень про його відродження в опитуваннях громадської думки, і тепер напередодні голосування в неділю - він веде перед.
Про це пише Ендрю Гіґґінс в статті «Тепер черга Франції турбуватися про втручання Росії у вибори», опублікованій на сайті видання The New York Times.
«Повернення Фійона на перше місце в опитуваннях громадської думки», - сповіщав заголовок, що суперечив іншим французьким опитуванням, в яких колишній улюбленець впав на третє чи навіть четверте місце, коли боровся зі звинуваченнями в корупції.
Але лідерство Фійона в опитуваннях існує тільки в світі альтернативних фактів, які поширює франкомовна служба Sputnik, - фінансоване державою російське агентство новин, девізом якого - «Мовимо невимовне».
Протягом кількох тижнів Sputnik і нова франкомовна служба RT, яка фінансується Кремлем, публікували повідомлення, які критики охарактеризували як «Мовимо неправду», проте фанати вітали їх як ковток свіжого повітря.
Але напередодні першого туру виборів у Франції, головне питання в тому, хто саме стоїть за тим, що здається (особливо прихильникам лідберального фаворита Еммануеля Макрона) повторенням втручання Росії в президентські вибори в Сполучених Штатах минулого року.
Чи втручається Москва таємно, як повідомляли американські спецслужби перед перемогою Дональда Трампа? Або просто користується мережею політиків, журналістів та інших у Франції, які поділяють погляди Кремля на політику в цій країні і багато іншого?
Якою би не була відповідь, пише Гіґґінс, шквал фальшивих новин і хакерських атак на комп'ютери виборчої кампанії Макрона залишили у багатьох у Франції - і Вашингтоні - невгамовне почуття дежавю.
Все це виглядає настільки знайомим, що недавно сенатор-республіканець від штату Північна Кароліна і голова сенатського Комітету з розвідки Ричард Бирр, сказав: «Я думаю, всім ясно, що росіяни активно беруть участь у французьких виборах».
Постраждавши від звинувачень в тому, що її служби сприяли поширенню фальшивих новин під час виборчої кампанії в Сполучених Штатах, соцмережа Facebook оголосила минулого тижня, що її прагнення позбутися від «підозрілої діяльності» привело до того, що вона «вдалася до заходів проти більш ніж 30 000 підроблених аккаунтів у Франції.
Однак, ясно й те, що Росія часто не так втручається, скільки просто підсилює існуючі голоси, з якими вона згодна, зокрема щодо Сирії, загрози американській владі і марності економічних санкцій щодо Москви.
Наталія Новікова, яка очолює Sputnik в Парижі, сказала, що новинна агенція, хоча прагне представити російський погляд на події, її діяльність зосереджена не на Москві, а скоріше на французькій аудиторії, яка хоче побачити події «з іншої точки зору».
Поскаржившись на те, що Макрон і його співробітники неодноразово ігнорували запити про інтерв'ю, вона сказала, що Sputnik намагався представити всі точки зору і був несправедливо оголошений російським рупором.
«Є багато різних істин», - сказала Новікова. «Повинен існувати плюралізм правди».
Сесіль Весьє, професор в Університеті Ренн 2, вивчає Росію, радянський та пострадянський період. Вона сказала, що Кремль, користуючись методами і контактами, розробленими в Радянському Союзі, побудував «величезну машину впливу» у Франції, спрямовану на просування його інтересів, а також інтересів його фаворитів.
Росія або, принаймні, її державні ЗМІ, підтримують двох кандидатів у французький перегонах. Один з них - Франсуа Фійон, який, будучи прем'єр-міністром (2007-2012), зав'язав дружбу з Володимиром Путіним, який, згідно з поголосками, відправив французькому політику пляшку вина після смерті його матері.
Серед звинувачень у махінаціях з фінансами, що вдарили по кампанії Фійона, також є звинувачення в отриманні $50 тисяч доларів від ліванського бізнесмена в обмін на організацію зустрічі з Путіним.
Кремль відхилив повідомлення як «фальшиві новини», - пише Гіґґінс.
Останнім часом рейтинг Фійона дещо підвищився. В опитуваннях громадської думки, як і раніше, лідирує Макрон, але відрив досить незначний, так що остаточні результати, як і результати референдуму щодо Brexit і президентських виборів в США, можуть не відповідати прогнозам соціологів.
Як зазначає автор, іншим фаворитом Росії є Марін Ле Пен, лідер ультраправої партії «Національний фронт», яка минулого місяця їздила в Москву на зустріч з Путіним, яким вона відверто захоплюється. Її партія, традиційно вороже налаштована до Сполучених Штатів і Європейського Союзу, отримала мільйони доларів у вигляді кредитів від російських банків.
З іншого боку, Макрон - найбільш проєвропейський кандидат в перегонах, і Росія щосили намагалася підірвати і розділити ЄС.
В Америці ставлення до Москви, яке сформувалося за часів «холодної війни», часто зводить нанівець зусилля Росії щодо налагодження зв'язків з громадськістю. Але у Франції є безліч осіб і організацій, які підтримують погляди, що відображають думку Росії, і її переваги на французьких виборах.
«Машина впливу Росії», - говорить професор Весьє, в значній мірі живиться «парадоксом в серцевині нашого політичного дискурсу: захопленням Сполученими Штатами і постійним відхиленням їх, що забезпечує абсолютно родючий ґрунт для росіян».
Антиамериканізм у Франції проник глибоко і серед правих центристів, заохочуючи захоплення деяких політиків Росією і Путіним, які надали російським інформаційним агентствам у Франції найгучніших проросійських і антимакронівських голосів.
Один з них - Ніколя Дуік, член парламенту, секретар групи дружби Франція-Росія і член правління асоціації Франко-російський діалог, - організації, переповненій ключовими фігурами французького істеблішменту і очолюваної давнім політичним союзником Путіна.
Саме Дуік в лютому сказав Sputnik, що Макрон прихований гомосексуаліст, підтримуваний «дуже багатим гей-лобі». Заява викликала бурю в соціальних мережах, і на короткий час змусила Макрона захищатися.
За словами Гіґґінса, фурор швидко розвіявся, після того як звинувачення було висміяне кандидатом і провідними ЗМІ як очевидну вправу в темному російському мистецтві «компромату» (використанні компрометуючої інформації для ганьби або створення перешкод).
Дуік також зробив внесок у статтю Sputnik, в якій висміював Макрона, колишнього інвестиційного банкіра, називаючи його «агентом США, який лобіює інтереси банків».
В одному з інтерв'ю Дуік повторив своє твердження про те, що Макрон веде таємне подвійне життя і висміював твердження про втручання Росії, називаючи їх фантазіями, викликаними параноєю з Америки.
«Я вчився на психіатра, я знаю, як виглядає параноя», - сказав він.
Росіяни «досить розумні і знають, що їх вплив на французьких виборців дорівнює нулю, - додав він. «Більшість людей навіть не знає, що таке Sputnik.
Дійсно, мало хто читає або дивиться російські новини на французькій мові, але те, що говорять ці агентства, пізніше появляється в соціальних мережах. Після цього, російське джерело часто видаляють, дозволяючи сирому компромату просочуватися через блоги, Twitter і те, що прихильники Макрона називають «фашісфери» антиістеблішментських і часто вкрай правих сайтів.
«Американський феномен повторюється тут, у Франції», - сказав П'єр Аскі, засновник ліберального новинного сайту Rue89. «Велика частина населення відмовилася від основних ЗМІ і отримує інформацію з паралельних джерел. Це світ, в якому знайшли своє місце Sputnik і RT».
Повідомлення агентства Sputnik про підйом Фійона в опитуваннях громадської думки ґрунтувався на дослідженнях московської компанії, що займається вивченням соціальних мереж. Його розповсюджували в Інтернеті, але ажіотажу не було - частково через швидку реакцію французьких органів контролю, які відстежують заяви про опитування.
Використовуючи інформацію тієї ж московської компанії, в п'ятницю Sputnik знову оголосив «Фійона фаворитом в президентських перегонах», але на цей раз вони уточнили, що це твердження не основане на даних опитувань.
Мунір Магджубі, один з керівників виборчої кампанії Макрона, сказав, що основні цілі фінансованих державою російських ЗМІ - поширення хаосу і невизначеності, підрив кандидатури Макрона, відволікання уваги від юридичних проблем Фійона.
Один з яскравих прикладів: в лютому, посилаючись на, за їхніми словами, інтерв'ю засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа газеті «Известия», Sputnik і RT повідомили, що у WikiLeaks є «цікава інформація» про Макрона, і вони готуються опублікувати її.
«Ассанж збирається підлити олії у вогонь французької виборчої кампанії», - повідомили RT. Але представник WikiLeaks сказав, що Ассанж ніколи не давав такого інтерв'ю і просто відправив короткий лист, відповідаючи на запитання кореспондента.
Ще більш неясними залишаються тисячі кібератак по веб-сайту виборчої кампанії Макрона і сотні спроб отримати доступ до облікових записів електронної пошти за допомогою так званих «фішингових атак».
Та ж тактика була використана для отримання доступу до серверів Національного комітету Демократичної партії минулого року.
Проте, французький журналіст Дам’єн Банкал, засновник і керуючий сайтом Zataz, який займається цифровою безпекою, сказав, що приписування такої діяльності Росії - це дике припущення. Комп'ютерна система кампанії Макрона «як швейцарський сир», - сказав він, відкрита для атаки не тільки Росії, але і «будь-якого 15-річного з комп'ютером».
Проте, уряд серйозно сприйняв небезпеку, - міністр закордонних справ Жан-Марк Еро попередив Москву про те, що «таке втручання у французьке політичне життя неприйнятне», а французький еквівалент Ради національної безпеки у Вашингтоні провів спеціальне засідання для обговорення кіберзагроз.
Франсуа Ейсбур з Фонду стратегічних досліджень в Парижі висловив сумнів в тому, що будь-які російські зусилля, незалежно від їх характеру, матимуть значний вплив на вибори. Хоча часом їх висококваліфікованим фахівцям вдається посіяти неправдиву інформацію і замішання, «вони часто викривають самі себе, намагаючись спалити будинок дощенту», - сказав він.
Дивіться також: Цього року майже на чверть зменшиться кількість сезонних робітників, які приїжджають до США за візами H2B
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum