У Конгресі відбудуться слуханнях щодо російських хакерських атак

Юридичний комітет Сенату США повідомив, що через два тижні відбудеться слухання в справі імовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року. Свідчення даватимуть дві колишні посадові особи - директор національної розвідки Джеймс Клеппер і заспупниця міністра юстиції Селлі Єйтс. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters.

У цей час чотири різні комітети Конгресу ведуть розслідування в цій справі після того, як у січні американські розвідувальні агентства дійшли висновку, що президент Росії Володимир Путін доручив провести хакерську атаку проти органів Демократичної партії в намаганні помогти на виборах кандидату Республіканської партії Дональду Трампу. Росія заперечила будь-яке втручання.

Як заявив голова юридичного комітету Чарльз Ґресслі, Клеппер і Єйтс даватимуть свідчення 8 травня перед підкомітетом з питань злочинності і тероризму. В заяві також сказано, що на слуханнях можуть виступити також інші офіційні особи.

Згадані дві посадові особи з адміністрацвії колишнього президента Обами, разом колишнім директором Центрального розвідувального управління Джеймсом Бреннаном, мали двавати свідчення перед комітетем Палати представників з питань розвідки ще у березні, але те публічне слухання скасував голова комітету Девін Нуньєс.

Нуньес – союзник Трампа і його радник у перерхідній команді – 6 квітня відсторонився від слідства щодо Росії після отримання від Білого дому розвідувальної інформації про деяких іноземців і членів перехідної команди Трампа. Демократичні законодавці піддали під сумнів те, чи він може вести безстороннє роозлідування.

У п’ятницю комітет Палати представників запросив Єйтс, Клеппера і Бреннана виступити на відкритих слуханнях, які будуть заплановані після 2 травня, коли, як сказано, свідчення за закритими дверима даватимуть також директор Федерального бюро розслідувань Джеймс Комі і директор Агентства національної безпеки Майк Роджерс.

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