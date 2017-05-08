Президент Обама особисто попередив Трампа щодо генерала Флінна

Перед юридичним комітетом Сенату США продовжуються слухання в справі ймовірних зв’язків співробітників кампанії Дональда Трампа з російськими посадовцями.

Президент Трамп, який применшує будь-які зв’язки з росіянами, вважаючи, що вони підривають його легітичність як президента, перед слуханнями звинуватив адміністрацію колишнього президента Обами в тому, що вона дала колишньому генералу Майклу Флінну доступ до таємної інформації найвищого рівеня.

Трамп, як відомо, усунув Флінна з посади черед 24 дні після призначення за те, що той брехав віце-президенту Майку Пенсу про свої контакти з з росіянами.

Флінн також не виявив того, що прийняв від російської сторони 30 тисяч доларів за участь в обіді, під час якого сидів біля Путіна, для відзначення пропагандистської телемережі Russia Today, і прийняття понад 500 тисяч доларів від Туреччини за підтримку її інтересів.

Згідно з американськими законами, військовий у відставці, без спеціального дозволу не може прийняти грошей від іноземного уряду.

За повідомленням інформаційного агентства Associated Press, яке посилається на трьох службовців колишньої адмінінстрації, президент Обама особисто попередив Дональда Трампа не призначати Флінна на посаду радника з національної безпеки. Це мало статися через кілька днів після виборів 2016 року під час зустрічі Обами з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому. Адміністрація президента Обами усунула Флінна з посади голови військової розвідки США.

Тепер адміністрація президента Трампа намагається відмежуватись від Флінна і його проблем.

Перед сенатським комітетом має також виступити колишній заступник міністра юстиції США Саллі Єйтс, щоб сказати, що вона також остерігала Білий дім про контакти генерала Флінна з росіянами. За це Трамп усунув її з посади. Вона також має говорити про російське втручання у виборчий процес.

Серед осіб, які дають свідчення в Сенаті, є й колишній директор національної розвідки Джеймс Клеппер.

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