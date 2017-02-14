США: порушуючи договір, Росія розгорнула нові крилати ракети

Росія розгорнула нові крилаті ракети, незважаючи на застереження з боку американських офіційних осіб, що вони порушують договір про контроль озброєнь, який забороняє американські й російські ракети середнього радіусу дії наземного базування, пише газета The New York Times, посилавючись на неназвані джерела.

Газета повідомила, що Росія таємно розгорнула запускні установки крилатих ракети наземного базування SSC-8, які Росія виготовляла і випробовувала протягом кількох років, незважаючи на американські застереження, що вони порушують положення договору з 1987 року про ядерні сили середньої дальності.

Міністерство оборони Росії поки що не відповіло на прохання газети New York Times прокоментувати цю справу.

У липні 2014 року Державний департамент опрацював доповідь, у якій сказано, що Російська Федерація порушує свої зобов’язання, що випливають з договору про ядерні сили середньої дальності не зберігати, виготовляти або випробовувати в повітрі крилаті ракети середньої дальності радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів, та зберігати або виготовляти такі ракети.

Росія звинуватила Вашингтон у веденні «мегафонної дипломатії» після звинувачення, яке було повторене Державним департаментом у 2015 році. Москва також заперечила, що вона порушила згаданий договір, який допоміг закінчити «холодну війну» між обома країнами.

Газета The New York Times заявила, що адміністрація президента Барака Обами намагалася переконати Москву, щоб вона виправила порушення в час, коли ракети щойно проходили випробування.

Замість цього Росія продовжувала заходи щодо ракет SSC-8, розгортаючи їх як оперативну систему, говориться у доповіді.

У цей час, як кажуть представники американського уряду, Росія має два батальйони крилатих ракет. Один із них розташований на полігоні Капустін яр у південно-східному районі країни.

Другий ракетний батальйон розташований на оперативній базі в іншому районі Росії, як сказав газеті неназваний посадовець.

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