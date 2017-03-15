Росія – найбільша «тюремна» країна Європи

Звіт Ради Європи показав, що з російських ув’язнених найбільший відсоток – це засуджені за вбивство Росія має найвищий показник кількості ув’язнених по відношенню до населення країни із 47 держав, що входять до Ради Європи. Такі відомості містяться в дослідженні, зробленому Радою Європи, результати якого були надані 14 березня журналістам.

Школа кримінальних досліджень Університету Лозанни у Швейцарії, яка зробила дослідження на замовлення Ради Європи, повідомляє, що за даними на кінець 2015 року на 100 тисяч жителів Росії доводилося 439,2 ув’язнених. За цим показником Росія з великим відривом «обігнала» інші європейські країни: наступні за нею в цьому рейтингу – це Литва (278 ув’язнених на 100 тисяч громадян), Грузія (275) і Азербайджан (223,4). Показник Росії в 4 рази перевищує середній рівень для країн-членів Ради Європи (115 ув’язнених на 100 тисяч жителів країни).

Однак останні 12 років цей показник в Росії знижується – з 2005 року він зменшився на 23 відсотки (з 574 до 439 в’язнів); загальне число людей, які знаходяться в місцях позбавлення волі, також знизилося приблизно на 20% (з 823,642 до 642,470).

При цьому тільки 4,3% ув’язнених у Росії – іноземці, в порівнянні із середнім показником в 10,8% по Європі. Вчені з Університету Лозанни повідомили, що вбивство залишається найпоширенішим злочином, за яке відбувають покарання в російських в’язницях – люди, засуджені за цією статтею кримінального кодексу Росії, становлять 27,8 відсотків від загального числа ув’язнених. Вищий – 39,4 відсотка – цей показник з європейських країн лише в Албанії (середній по Європі – 13,2%).

Слідом за засудженими за звинуваченням у вбивстві в місцях позбавлення волі в Росії з невеликим відривом йдуть злочини, пов’язані з наркотиками (25% всіх вироків, збільшення з 22,6% в 2014 році). Кількість засуджених в Росії на позбавлення волі за «наркотичними» статтями – 90,3 на 100 тисяч населення – також найбільша в Європі.

Рівень смертності в тюрмах Росії склав 61,1 на 10 тисяч ув’язнених – один з найвищих серед великих європейських країн, більше ніж в два рази вищий середнього показника в Європі в 27,3%.

У більш ранніх документах Ради Європи велика увага зверталася на те, що пенітенціарна система Росії є вільною від застосування тортур, які прямо заборонені російським законодавством. Тема тортур в російських в’язницях постала особливо гостро восени 2016 року, коли цивільний активіст Ільдар Дадін, неправомірно засуджений за мирний протест, повідомив про тортури в одній з колоній у Карелії.

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