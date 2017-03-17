Україна сама нищить свою територіальну цілісність - Кремль

Україна сама нищить свою територіальну цілісність, блокуючи східний регіон, що перебуває під контролем сепаратстів.

Про таке попередження, яке надійшло від Москви в п’ятницю, пише газета The Washington Post.

Прес-секретар президента Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва із занепокоєм спостерігає, як Україна «послідовно і наполегливо зрікається своїх власних регіонів, засуджуючи мільйони людей, які живуть без соціальних гарантій, доступу до банків, медичних і юридичних послуг».

Проте Пєсков відмовився сказати чи Москва взяла б до уваги приєднання регіонів до Росії, як вона зробила з Кримом у березні 2014 року.

З часу, коли у квітні 2014 року в Донецькій і Луганській областях почалися збройні сутички після анексії Криму, на сході України загинуло понад 9 800 людей.

Як пише Washington Post, у середу президент Порошенко оголосив транспортну блокаду контрольованих сепаратистами територій, кажучи, що вона не припиниться доти, доки сепаратисти не повернуть Україні конфісковані індустріальні об’єкти.

Це зміна в ставленні Порошенка, який раніше намагався закінчити блокаду, накладену націоналістичними угрупованнями, кажучи, що вона завдає шкоди пересічним українцям і спонукує мешканців приєднатися до сепаратистів. Зміна в політиці, вважає автор статті у Washington Post, віддзеркалює дедалі більші впливи радикальних націоналістів, які впливають на політику Києва. Сепаратисти твердять, що вони перебрали керівництво над підприємствами і шахтами у відповідь на блокаду району.

Лідер сепаратистів в Луганську Ігор Плотницький висловив переконання, що регіон в мабутньому голосуватиме за приєднання до Росії. «Ми певні, що такий референдум відбудеться, сказав він агентству РІА Новості. – Очевидно, ми запропонуємо його у відповідному часі».

Представник Кремля Пєсков відмовився робити здогади про можливість приєднання Донбасу до Росії, але підтвердив, що в суспільстві обговорюються такі можливолсті. «Росія дуже занепокоєна, тому що це не допомагає створити сприятливу атмосферу для запровадження Мінських угод», скзав він.

У четвер – пише Washington Post – Україна наклала санкції на київські банки, власниками яких росіяни. Раніше українські радикалим пошкодили деякі з банків. Пєсков сказав, що Рада безпеки Росії висловила занепокоєння з цього приводу.

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