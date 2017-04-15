Росія, Сирія та Іран застерегли США від проведення нового удару по Сирії

Міністри закордонних справ Росії, Сирії та Ірану застерегли Сполучені Штати від проведення нового удару по Сирії і закликали до міжнародного слідства щодо недавньої хімічної атаки на аеродром Шейрат.

У п’ятницю міністри заявили, що американська ракетна атака проти Сирії була «претекстом для зміни уряду», додаючи, що «такі спроби не матимуть успіху, це не станеться».

Міністр закордонних справ Сирії Валід Муалем заявив, що зустріч у п’ятницю надіслала Вашингтонові «сильний месидж».

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф сказав: «використання хімічної зброї як претекст для порушення суверенітету і територіальної цілісності незалежної країни, члена Організації Об’єднаних Націй – це дуже небезпечна діяльність».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров мав зустріч з колегами із Сирії та Ірану в Москві після того, як державний секретар США Рекс Тіллерсон відвідав Москву дещо раніше цього ж тижня.

Росія відкинула звинувачення з боку західних країн, що це, мовляв, Башар аль-Асад відповідальний за атаку. Росія твердить, що люди загинули після того, як сирійські літаки уразили склад хімічної зброї, що належав повстанським силам.

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