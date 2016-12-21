Росія: надто рано робити висновки щодо убивці російського посла в Анкарі

Росія заявила в середу, що надто рано робити висновки щодо нападника, відповідального за вбивство російського посла до Туреччини.

Поліцейський, який не був на службі, застрелив посла Андрія Карлова в понеділок в Анкарі. Очевидець заявив «Голосу Америки», що нападник вигукував: «Не забувайте про Алеппо! Не забувайте про Сирію! Доти, доки наші землі не є безпечними, ви не будете в безпеці!»

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавусоглу заявив державному секретареві США Джону Керрі в телефонній розмові, що, на думкку Туреччини, убивця пов’язаний з мусульманським духівником Фетхуллою Гюленом, який проживає у Сполучених Штатах і якого раніше було звинувачено у спробі державного перевороту в липні.

Представник російського президента Дмитро Пєсков заявив у середу, що не слід поспішати з висновками перед завершенням спільного розслідування.

Сполучені Штати відкинули як «абсолютно смішні» натяки про причетність або підтримку вбивства російського дипломата лише тому, що Гюлен пербуває в США.

У вівторок тіло Андрія Карлова перевезено до Москви.

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