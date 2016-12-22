У Москві вшановали пам’ять убитого в Туреччині російського дипломата

У Міністерстві закордонних справ Росії в Москві вшановано пам’ять убитого в столиці Туреччини Анкарі російського посла.

Турецький поліцейський, який не був на службі, застрелив посла Андрія Карлова в галереї мистецтва в Анкарі.

Під час церемонії в Москві домовина Карлова була оточена вінками і військовою почесною вартою. Присутньою була родина дипломата, а люди підходили, щоб віддати шану померлому.

Серед присутніх посадовців були президент Володимир Путін, прем’єр-міністр Дмитро Медведєв і міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що, без сумніву, убивця причетний до мережі мусульманського духівника Фетхуллаха Гюлена.

«Немає потреби робити таємниці з цього факту, що він був членом FETO», сказав Ердоган на прес-конференції в середу. Це вперше Ердоган офіційно висунув таке звинувачення.

Росія в середу заявила, що надто рано робити будь-які висновки щодо вбивці.

Дивіться також: Військові проблеми, з якими зіштовхнеться Трамп у 2017 році