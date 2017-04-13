Росія заблокувала резолюцію Ради Безпеки ООН з осудом хімічної атаки в Сирії

У середу Росія наклала чергове вето на проект резолюції Ради Безпеки ООН, щоб захистити сирійського диктатора Башара аль-Асада від міжнародного осуду з приводу хімічної атаки минулого тижня. Представниця США при ООН Ніккі Гейлі заявила: «Росія вкотре вирішила залишитися на боці Асада».
За резолюцію голосували представники десяти країн, дві проти і три стримался від голосування. Таким чином Москва заблокувала пропозицію, яку висунули Великобританія, Франція і Сполучені Штати. Китай, що було рідкісним винятком, стримався від голосування, тоді як непостійні члени – Болівія голосувала проти, а Ефіопія і Казахстан, як і Китай, стрималися від голосування.
У проекті резолюції осуджувалася газова атака і висловлювалася підтримка пропозиції про міжнародне розслідування того, що сталося. Раніше голосування над подібним проектом резолюції, заплановане на четвер, не відбулося.
Ніккі Гейлі висунула попередження на адресу режиму Асада в Дамаску: «Сполучені Штати уважно спостерігають ваші дії. Дні вашої арогантності і зневажання людства закінчилися», сказала вона. – Я пропоную вам подивитися дуже обережно на це голосування і врахувати це попередження».
Американський уряд вважає, що газову атаку четвертого квітня на місто Хан Шейхун здійснив режим Асада з аеродрому Шейрат.
Після того, як президент Дональд Трамп ознайомився з відеозаписом, на якому показано умираючих дітей, він сказав, що вирішив провести військову атаку. Через два дні Сполучені Штати провели ракетну атаку на аеродром, з якого стартували літаки з хімічною зброєю.
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