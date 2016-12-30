«Ми нікого не будемо висилати!» - Путін

Раніше МЗС Росії запропонувало Путіну вислати з країни 35 американських дипломатів у відповідь на висилку такого ж числа російських дипломатів із США



Президент Росії Володимир Путін відкинув в п'ятницю пропозицію МЗС щодо відповіді на санкції, оприлюднені в четвер адміністрацією Барака Обами, і оголосити 35 американських дипломатів «небажаними особами».

«Ми не створюватимемо проблем для американських дипломатів. Ми нікого не будемо висилати», - заявив Путін.



Раніше Міністерство закордонних справ Росії МЗС запропонувало оголосити персонами нон ґрата 35 американських дипломатів - 31 співробітника посольства в Москві і чотирьох з генконсульства в Санкт-Петербурзі.



Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.



Пропозицію внесено у відповідь на висилку такого ж числа російських дипломатів із США у зв'язку із звинуваченнями в кібератаках на американські політичні організації напередодні президентських виборів.

«Ми, звичайно, не можемо залишити подібні витівки без відповіді. Взаємність - це закон дипломатії і міжнародних відносин, - заявив міністр. - Тому МЗС Росії, разом з нашими колегами з інших відомств, внесло на розгляд президента Росії пропозицію про те, щоб оголосити персонами нон ґрата 31 співробітника посольства США в Москві і 4 дипломатів з генерального консульства США в Санкт-Петербурзі. Крім того, запропоновано заборонити американцям користуватися їх дачею в Срібному Бору і складом на вул. Дорожня. Розраховуємо, що ці пропозиції будуть розглянуті в самому оперативному порядку», - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.



Лавров також зазначив, що звинувачення США у втручанні РФ в американські вибори - безпідставні. За його словами, адміністрація Обами звинувачує Росію «у всіх смертних гріхах, в тому числі і в провалі своїх зовнішньополітичних ініціатив».



Раніше російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв висловив жаль з приводу того, що адміністрація президента США Барака Обами закінчує свій термін «антиросійської агонією».



«Сумно, що адміністрація Обами, яка починала своє життя з відновлення співпраці, закінчує його антиросійською агонією. RIP», - написав Медведєв у своєму мікроблозі в Twitter.



У перекладі з англійської RIP означає «спочивай у мирі» - явний натяк на завершення вже найблищому майбутньому повноважень адміністрації президента Обами, який передасть їх Дональду Трампу 20 січня.



Президент Барак Обама ввів нові санкції проти Росії у зв'язку з її кібератаками, втручанням в листопадові президентські вибори та іншими діями, в тому числі недружніми акціями щодо американських дипломатів в Москві.



Обама назвав ці заходи «необхідною і доречною відповіддю на дії, покликані завдати шкоди американським інтересам всупереч прийнятим міжнародним нормам поведінки».



Санкції, введені президентом в четвер, націлені проти 9 фізичних і юридичних осіб: російських спецслужб ГРУ і ФСБ, чотирьох офіцерів ГРУ і трьох компаній, які надавали матеріальну підтримку кібероперацій ГРУ.



Крім того, під санкції потрапили росіяни Євген Богачов і Олексій Белан, яких Міністерство фінансів назвало «завзятими злочинцями», відповідальними за крадіжку понад 100 мільйонів доларів з американських банків і компаній.



На додаток до цього, 35 російським дипломатам у Вашингтоні та консульстві в Сан-Франциско дали 72 години на те, щоб залишити країну, оскільки вони діяли «всупереч прийнятим міжнародним нормам поведінки».



Представників влади РФ також позбавлять доступу до двох російських дипломатичних об'єктів у Мериленді і Нью-Йорку. Це було зроблено у відповідь на утиски і фізичне насильство по відношенню до американських дипломатів в Москві.

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