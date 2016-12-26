Росія твердить, що тероризм, за всіма ознаками, не був причиною катастрофи літака

Російські офіційні особи заявили в понеділок, що тероризм не є серед імовірних причин катастрофи російського військового пасажирського літака, в якій загинули всі 92 особи на борту. Про це заявив представник президента Путіна Дмитро Пєсков.

У понеділок вранці міністр транспорту Максим Соколов сказав, що причиною катастрофи літака в неділю імовірно була помилка пілота або технічні неполадки.

Хоча тероризм не є серед головних імовірних причин, Слідчий комітет Росії відкрив кримінальне слідство в цій справі.

Літак впав у води Чорного моря через дві хвилини після зльоту із Сочинського аеропорту за добрих атмосферних умов. Загинули всі вісім членів екіпажу і 84 посажири, серед яких були десятки членів хору Александрова.

В момент катастрофи з літака не надійшло повідомлення про будь-яку проблему, і пілот, як сказано, був «першого класу».

Міністерство оборони Росії подало, що в рятувалній операції бере участь понад 3000 рятувальників на 32 суднах і понад 100 водолазів. У район катастрофи надіслано вертольоти, дрони та інші технічні засоби.

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